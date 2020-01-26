Yaşlı adam ve eşi aynı gün vefat etti

Muğla'nın Milas ilçesi kırsalı Bozalan Mahallesi'nde, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören, 2 çocuk annesi 97 yaşındaki Ayşe Yılmaz, oğlu Mehmet Yılmaz (67) tarafından dün sabah yatağında ölü bulundu.

68 yıllık hayat arkadaşını kaybetmesinin acısına dayanamayan 94 yaşındaki Şevket Yılmaz da 10 dakika sonra yaşamını yitirdi.

ANNE VE BABA ACISINI AYNI SAATTE YAŞADI

10 dakika arayla anne ve babasını kaybederek, çifte acı yaşayan Mehmet Yılmaz, "Annem solunum yetmezliği tedavisi görüyordu. Babam ise düşme sonucu kalçasını kırdı. İkisi de yatağa bağımlı haldeydi. Kahvaltı yaptırmak için geldiğimde annemin cansız bedeni ile karşılaştık. Büyük üzüntü yaşarken, 10 dakika sonra da babamı kaybettik." dedi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yılmaz çifti, dün öğle vakti Bozalan Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.