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Yaşlı adamın 650 bin lirasını polis kurtardı

Balıkesir'de telefon dolandırıcılığı yöntemi ile ağına düşürdükleri yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya kalkan 3 kişi, polisin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı.

İHA | 08.03.2019 - 09:22..
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Polisler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya çalışan örgüt üyelerinin, mağdurun 650 bin lira değerinde ziynet eşyalarını banka kasasından aldırdıklarını ve belli bir adrese bıraktıracaklarını tespit etti.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Dedektifleri, operasyon için harekete geçerek şahısların il merkezine geldiği aracı belirledi.

Yaşlı adamın 650 bin lirasını polis kurtardı

"CENAZEMİZ VAR"

Mahalleyi ablukaya alan ekipler, yaşlı vatandaşın ziynet dolu poşeti bırakacağı esnada harekete geçti. Yaşlı şahıstan ziynet dolu poşeti alırken polisi karşısında gören dolandırıcılar, "Cenazemiz var." diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı.

Polis ise "Buyurun cenaze namazına" cevabıyla, yakaladıkları şahısları Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada sorgusu yapılan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Balıkesir L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Yaşlı adamın 650 bin lirasını polis kurtardı

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