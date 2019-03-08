Yaşlı adamın 650 bin lirasını polis kurtardı

Polisler, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaşayan yaşlı bir vatandaşı dolandırmaya çalışan örgüt üyelerinin, mağdurun 650 bin lira değerinde ziynet eşyalarını banka kasasından aldırdıklarını ve belli bir adrese bıraktıracaklarını tespit etti.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Dedektifleri, operasyon için harekete geçerek şahısların il merkezine geldiği aracı belirledi.

"CENAZEMİZ VAR"

Mahalleyi ablukaya alan ekipler, yaşlı vatandaşın ziynet dolu poşeti bırakacağı esnada harekete geçti. Yaşlı şahıstan ziynet dolu poşeti alırken polisi karşısında gören dolandırıcılar, "Cenazemiz var." diyerek ekipleri kandırmaya çalıştı.

Polis ise "Buyurun cenaze namazına" cevabıyla, yakaladıkları şahısları Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada sorgusu yapılan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Balıkesir L Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.