Manisa'da meydana gelen olayda, apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Zahide Özkan, iddiaya göre dairesindeki sobayı yanlışlıkla devirdi, battaniye ve eşyaları alev aldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Özkan'ın evinden dumanlar yükseldiğini gören komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yangın çıkan daireye girerek Özkan'ı zehirlenmekten son anda kurtardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Özkan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın son anda kurtarıldı VİDEO





