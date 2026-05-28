Yason Burnu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde yer alan ve “sakin şehir” ünvanıyla bilinen bölgede bulunan Yason Burnu, bayram tatilinde yoğun ziyaretçi akınına sahne oldu. Doğası ve manzarasıyla dikkat çeken bölge, yeşil ile mavinin buluştuğu görüntüsüyle tatilcilerin ilgisini çekti.

TATİLCİLER DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİRDİ

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Yason Burnu’nda gün boyu vakit geçirdi. Ziyaretçilerin bir kısmı piknik yaparken, bazıları ise bölgenin doğal güzelliklerini gezerek fotoğraf çekti.

FARKLI İLLERDEN YOĞUN İLGİ

Ordu’nun yanı sıra birçok ilden gelen ziyaretçiler, Yason Burnu’nda yoğunluk oluşturdu. Bölge, hem doğa severler hem de Karadeniz turu yapan grupların rotasında yer aldı.

“DOĞAYI ÇOK BEĞENDİK”

Bölgeyi ilk kez ziyaret ettiğini belirten Zeynep Pak, Yason Burnu’nun doğal güzelliğinden etkilendiğini ifade etti. Pak, bölgenin Karadeniz’de mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çanakkale’den turla gelen Berkay Şenol ise, “Yeşilin ve denizin birleşimi harika bir görüntü oluşturuyor” diyerek bölgedeki atmosferden memnun kaldığını dile getirdi.

YOĞUNLUK DRONE'LA GÖRÜNTÜLENDİ

Bayram tatili boyunca Yason Burnu’nda oluşan ziyaretçi yoğunluğu drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Bölgedeki kalabalık, renkli kareler oluşturdu.