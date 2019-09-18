Yavru aslan doğal ortamında değil, evde besleniyor

Erbil'deki bir arkadaşı tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığını söyleyen Bilend Birifkani, AA muhabirine Leo adını verdiği aslanın bakımı ve çevresindekilerden aldığı tepkiyi anlattı.

Aslanın kent sakinleri tarafından korku ile heyecan karışımı bir duyguyla karşılandığını ifade eden Birifkani, "Kimisi başını okşarken kimisi de heybetinden çekinerek uzaklaşıyor." dedi.

SOSYAL YAŞAMINA DAHİL ETMİŞ

Birifkani, yavru aslanı çocuklarından ayrı tutmadığını söyleyerek, onun hayatının bir parçası olduğunu öne sürdü. Aslanı her gün gezintiye çıkardığını belirten Birifkani, spor salonundan kafeye kadar gittiği her yere Leo'yu da götürdüğünü, aslanı sosyal yaşamına dahil ettiğini söyledi.

ZORLA EVCİLLEŞTİRDİ

Birifkani, aslan bakıcılığının zor olmadığını ifade ederek, "Ona günlük yemek ve su temin ediyoruz, ancak eğitimi zor bir iş. Aslanın evcilleştirilmesi konusunda çok zorlandık ancak şu an her şey istediğim gibi." diye konuştu. Leo'yu görmek için her gün çok sayıda ziyaretçi geldiğini kaydeden Birifkani, yavru aslan için sosyal medyada açtığı hesapta on binlerce takipçisinin olduğunu dile getirdi.

YAKINDA ÇİFTLEŞTİRECEK

Birifkani, yavru aslanın kırmızı et ve canlı tavuk yemediğini dile getirerek, "Leo, sadece tavuk eti yiyor. Önüne kırmızı et koyuyoruz ancak yemiyor. Kırmızı et yememesi yırtıcı olmamasını gösteriyor." dedi. Aslanın çiftleşme döneminin geldiğini belirten Birifkani, bu konuda yurt dışından bir aslanın getirilmesi için gerekli prosedürleri tamamladıklarını ve yakın zamanda Leo'ya bir eş bulacaklarını ifade etti.

"BAHÇEYİ SEVMEDİ, EVE GİRDİ"

Birifkani, Leo'nun sağlık durumunun kontrol edildiğini aktararak, "Leo'ya bölgenin en iyi veterineri bakıyor. Her gün rutin sağlık kontrolleri yapılıyor. Zaman zaman göz ve kulakları veteriner tarafından temizleniyor. Leo'yu kendimiz yıkıyoruz." dedi. Yavru aslanın doğal yaşama alışması amacıyla büyük bir bahçe tahsis ettiklerini söyleyen Birifkani, ancak Leo'nun bir müddet bahçede gezdikten sonra sıkıldığını ve eve girdiğini söyledi.