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Yavru tilki köpeklerden korkunca tuvalete saklandı

Gaziantep'te yemek aramak için şehir merkezine inen yavru tilki, köpekler tarafından kovalanınca benzin istasyonunun tuvaletine sığındı.

İHA | 24.06.2019 - 09:06..
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Köpeklerden kaçan bir yavru tilki, Erenler Mahallesi İslahiye Devlet Hastanesi yakınında bulunan bir benzin istasyonunun tuvaletine girdi.

Burada mahsur kalan tilki için İslahiye Dilsiz Kullar Yaşam Merkezi çalışanlarından yardım istendi.

Yiyecek bulamaması nedeniyle şehre indiği tahmin edilen tilki, görevlilerin kurtarma çalışmaları esnasında koşarak sığındığı tuvaletten çıktı. Yavru tilki bir süre sonra gözden kayboldu.

TUVALETE GİRMEK İSTEYENLER TİLKİYLE KARŞILAŞTI

Benzin istasyonu görevlileri ise tuvaleti kullanmak istediklerinde büyük bir şok yaşadı. Tilki yavrusunu gören görevliler, bir süre tuvaleti kullanamadı.

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