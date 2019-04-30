Manavgat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Cavit İde, yaya geçidinde kendisine yol veren araca güvenip hızla karşıya geçmeye çalıştı. Ancak İde, yol veren aracın yanından hızla gelen ve köprü istikametine seyir halinde olan M.U.A.'nın kullandığı 07 AFE 489 plakalı otomobilden kaçamadı.

Yaya geçidini kullanan gence araba çarptı VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulup kaldırıma düşen genç, ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyat edilen gencin, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Cavit İde'nin, Akdeniz üniversitesi Matso Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



