Yemen'deki Husiler İsrail'e balistik füze fırlattı
Yemen'deki Husiler, İsrail'in İran'a son saldırılarının ardından İsrail'e balistik füze attı.
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İran ile İsrail arasındaki gerilime Yemen'deki İran destekli Husiler de katıldı.
İsrail ordusu, Yemen'den bir füze fırlatıldığını açıkladı.
ENGELLENDİĞİ AÇIKLANDI
Ordudan yapılan diğer açıklamada ise Yemen'den fırlatılan füzenin, hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtildi.
İsrail basını, füzenin tespit edilmesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere ülkede pek çok noktada sirenlerin çaldığını duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)