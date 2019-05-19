Yeni askerlik sisteminde sona doğru

Yeni askerlik sistemi teklifine son şekli verildi. Düzenleme gelecek hafta TBMM’de olacak.

ZORUNLU ASKERLİK 6 AY

Teklif askerlik sistemini tamamen değiştiriyor. Askerlik süresi kısalıyor. Zorunlu askerlik 6 aya iniyor. 6 ay zorunlu askerliğin ardından isteyenler 6 ay daha maaş karşılığında askerlik yapabilecek. Yedek subay ve astsubaylar içinse askerlik 12 ay olacak.

BEDELLİ ÜCRETİNİ CUMHURBAŞKANI AZALTABİLİR

Yeni sistemle bedelli askerlik artık kalıcı hale gelecek. Bedelli askerliğin kaç lira olacağı memur maaş katsayısı esas alınarak hesaplanacak. Cumhurbaşkanı ücret hesaplamada esas alınan 240 bin göstergeyi iki katına kadar artırabilecek ya da yarısına kadar azaltabilecek.

HER YIL 145 BİN

Bedelli askerlikte bir ay temel eğitim süresi olacak. Her yıl 145 bin kişilik kontenjan belirlendi. Kontenjandan fazla başvuru olması halinde ise yükümlüler arasında kura çekilecek.

Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezunlarından yedek subay, iki veya üç yıl süreli okullardan mezun olanlar arasından da yedek astsubay alınabilecek .

Yeni askerlik sistemi - YouTube'dan İZLE

2 YILLIK MEZUNLARI

Yedek astsubaylık sistemiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yükseokul mezunlarından etkin şekilde faydalanmasının sağlanması hedefleniyor.

Yeni askerlik sistemi uzun süre üzerinde çalışılarak hazırlandı. Yeni sistem hazırlanırken TSK’nın ihtiyaçları, sistemin sürekli hale getirilmesi, bedelli çıkacak mı?“ beklentisini ortadan kaldırarak ön görülebilir bir yapı oluşturulması yükümlülerin eğitim süreçlerinin etkilenmemesi insan kaynağının verimli kullanılmasına dikkat edildi.

YAŞ SINIRI YOK

Tüm seçeneklerde en az bir ay zorunlu askerlik olduğundan bütün vatandaşların temel savunma eğitim alması da sağlanacak. Bedelli askerlikte yaş sınırının kaldırılması da sistemin daha net hale gelmesini sağladı.

Zorunlu askerliğin ortadan kalkmadığı yeni sistemin çok alternatifli ve karma bir modelle TSK‘nın profesyonelleşmesi sürecine de katkı sağlanması hedefleniyor.

YEDEK SUBAYLIKTAN GENERALLİĞE

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, yedek subayların sınavları geçmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı, "Yedek astsubaylıkta 2 ay temel eğitim, bu da harçlıklı. 10 ay kıta hizmeti var. Burada isterse terhis olur, devam etme şansı da var. Buradan astsubaylığa, subaylığa geçebilir. Sınavlarını verirse burada şaşıracaksınız, generalliğe kadar gidebilir" şeklinde konuştu.

Yeni askerlik sisteminin detayları VİDEO