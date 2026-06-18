Yeni Audi A6 Allroad tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni nesil Audi A6 Allroad, macera odaklı station wagon tasarımını performans serisi RS6'nın geniş gövde hatlarıyla birleştiriyor.

Araç, ön bölümdeki petek desenli yeni ızgarası ve dijital Matrix LED far teknolojisiyle modern bir görünüm sunuyor.

Standart modele göre 34 mm daha yüksek olan araç, aktif havalı süspansiyon sistemi sayesinde toplamda 55 mm hareket alanı sağlıyor.

Ayrıca arka aks yönlendirme sistemiyle düşük hızlarda çeviklik artırılırken, yüksek hızlarda üstün sürüş dengesi elde ediliyor.

A6 ALLROAD TARİHİNDE İLK: HİBRİT MOTOR

Modelin ilk kez sunulan şarj edilebilir hibrit versiyonu, 362 beygir güç üreterek tamamen elektrikli modda 95 kilometre menzil sunacak.

Alternatif olarak sunulan 3.0 litrelik V6 hafif hibrit dizel motor seçeneği ise 295 beygir güç ve 580 Nm tork performansı sergiliyor.

AVRUPA SATIŞ FİYATI

Standart olarak quattro dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen yeni modelin Avrupa siparişleri 18 Haziran itibarıyla açılıyor.

Almanya başlangıç fiyatı dizel versiyon için 77 bin 250 euro, şarj edilebilir hibrit versiyon için ise 80 bin 250 euro olarak belirlendi.