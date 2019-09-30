Yeni çıkan kitaplar - 30 Eylül 2019

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ÇUKUR

Bir aile. Bir mahalle. Bir aşk. Bir suç draması... Bu kitap benim yazarken çok sevdiğim, sizin de seyrederken sevdiğinizi tahmin ettiğim bazı sahnelerin birleşimi. “Çukur”un ana hikâyesinden kopmamaya çalıştım. Ama asıl derdim “Çukur”un birinci sezonunun köşe taşı sayılacak sahnelerini bir araya getirmekti. Bu kitabı bir aile albümünün sayfalarını çevirir gibi okuyabilmenizi sağlamışsam görevimi yerine getirmişim demektir.

Çukur - Yamaç'ın Dönüşü

Gökhan Horzum

Doğan Kitap

S.: 396

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BAKIŞ

Jessie Greengrass'ın büyüleyici romanı Bakış, isimsiz anlatıcısının annelik serüveniyle başlayıp kendi annesinin on yıl önceki ölümüne ve psikanalist anneannesinin yanında geçirdiği yazlara uzanıyor. Bu süreçte katman katman açılan hikâye Wilhelm Röntgen’in X-ışınları keşfine, Sigmund Freud ve psikanaliz ekolünün oluşumuna, kızı Anna’yla olan ilişkisine ve Hunter kardeşlerin anatomi üzerine çalışmalarıyla modern cerrahinin kökenlerine iniyor...

Bakış

Jessie Greengrass

Timaş Yay.

S.: 208

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UYKU, GÜVENLİ BAĞLANMA VE BEBEĞİNİZ

Bebek ve uyku konusu ülkemizde ilk kez bu biçimde ele alınıyor. Bebeğimle Oynuyorum kitabının yazarı, bebek uykusu, anne ve bebek ilişkisi, bebek gelişimi konusunda uzman, iki çocuk annesi Gelişim Psikoloğu Sinem Özen Canbolat, mesleki tecrübelerini topladığı bu kitapta hem bebeğinizi anlamanıza yardımcı oluyor hem de pratik yöntemlerle nasıl bir uygulama yapacağınız konusunda tam da yanınızda yer alıyor...

Uyku, Güvenli Bağlanma ve Bebeğiniz

Sinem Özen Canbolat

Hayykitap

S.: 240

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AŞK YANILGISI

Spiritüel yaşam koçu Işık Elçi yeni kitabı Aşk Yanılgısı’nda, ilişkilerimizde seçim yaparken bizi etkileyen aile, inanç ve toplumsal dinamikleri araştırdı. Elçi okurunu aşkta kaybeden taraf olmaktan artık yorulan genç bir kadınla tanıştırarak soruyor: Yanlış kişiyi seçmek aslında hepimizin yanılgısı değil mi? İnatla benzer seçimler yapmak ve mutlu sonuçlar beklemek! Merve’nin hikâyesinde kendinizden pek çok şey bulacak; onun şifalanma sürecinde kullanılan soru tekniklerini ve olumlamaları uygulayarak, yaşamınınızda bir dönüşüm başlatabileceksiniz.

Aşk Yanılgısı

Işık Elçi

Mona Kitap

S.: 256

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BİZ ASLINDA NEYİZ

Sorunlarımızın birçoğu alışkanlık duvarına çakılmış paslı çivilerdir. Bu kitapla paslı çivileri yerinden oynatacağız… Belki de söküp atacağız...

Biz Aslında Neyiz

Hüseyin Tunç

Hayykitap

S.: 208

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HİLAFET

Bu kitap, temelde, güncel siyasetle alakalı bir kitap değildir. Daha ziyade bir tarih kitabıdır ve ele aldığı tarihi malzemenin çoğu, her ne kadar tartışmaların bir kısmı yirmi birinci yüzyıla kadar gelse de, Anglo-Sakson geleneğine mensup tarihçilerin erken Orta Çağlar, hatta Karanlık Çağlar olarak adlandırdığı, Hz. Muhammed’in 632’deki vefatından 1097’de Haçlıların Orta Doğu’ya gelişine kadarki dört yüz yıllık bir döneme dayanmaktadır...

Hilafet

Hugh Kennedy

İnkılap Kitabevi

S.: 256

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KIRMIZI KRALLIK

Joan ve dört yaşındaki oğlu Lincoln keyifli bir günü hayvanat bahçesinde geçirmeye karar verirler. Ancak gün batmaya yakın, çıkışa doğru ilerlediklerinde Joan’ın kulağında silah sesleri çınlar. Önünde uzanan yolda yere yığılmış bedenlerin olduğunu gördüğünde ise kucağında oğluyla birlikte, geldiği yoldan geri koşmaya başlar. Polisin olaya müdahale edip etmediğini ya da saldırganın yakınlarda olup olmadığını bilmeyen Joan, Lincoln’ı güvende tutma düşüncesiyle kimsenin onları bulamayacağını düşündüğü kuytu bir yer bulur ve oraya saklanır. Bundan böyle kendisinin ve oğlunun hayatı yalnızca ve yalnızca onun alacağı doğru kararlara bağlıdır. Çıkardıkları her ses, yaptıkları her hareket ölümcül sonuçlara yol açabilir. Ve önlerinde uzanan saatlerde Joan ilkel hayatta kalma dürtüsü ve insani duyguları arasında acımasız, ruhunda kalıcı hasarlar bırakacak seçimler yapmak zorunda kalacaktır…

Kırmızı Krallık

Gin Phillips

Pegasus Yay.

S.: 288

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VARAMAYAN

Ahmet Büke, doğup büyüdüğü yerleri ve insanları günlük hayatları üzerinden ustalıkla anlatan öyküleriyle başta Sait Faik Hikâye Armağanı olmak üzere çeşitli ödüllere layık görüldü. Yeni öykü seçkisi Varamayan’a adını veren uzun öykü kırılgan ve saf Ahmet’in askerden eve dönüş macerasını, yol boyunca karşılaştığı güçlükleri anlatıyor. Sıla arzusunu, yersiz yurtsuzluğu, özlemi, kederi ve günlük hayatın kalbindeki tuhaflıkları gözler önüne seren bu öyküler yaşadığı topraklarla bütünleşmiş bir yazarın duru üslubu ve benzersiz gözlem yeteneğiyle öne çıkıyor.

Varamayan

Ahmet Büke

Can Yay.

S.: 88

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HİÇ'LİK ZAMANI

Okuyacağınız satırlar aslında bir kadının ya da bir erkeğin iç sesi ve yaşadıklarından yola çıkılmış, tek bir kişiye, duruma mal edilebilecek satırlar değil. İnsan mayasındaki o hep tam olma, mutlu olma, kusursuz olma isteği vardır ya, işte o isteğin serzenişleri…

Hiç'lik Zamanı

Ketrin Selin Sarıkaya

İnkılap Kitabevi

S.: 104

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MEVLİD

Süleyman Çelebi’nin 15. yüzyılda yazdığı Vesiletü’n-Necat adlı eseri, Mevlid adıyla ünlenerek, Ali Fuat Bilkan’ın ifadesiyle, belki de “dünyanın en çok okunan fliiri” haline geldi. Bilkan bu büyük rağbeti, bu metnin birçok dini esasla birlikte popüler mitolojik öğeleri de içermesine bağlıyor. Sünnilikle tasavvufun buluşlma vesilesi olması da, bu rağbeti pekiştiren bir etken. Kitap, Süleyman Çelebi’nin eserinin, zaman içinde anonim bir metin niteliği taşıyan “Yeni Mevlid”e dönüşmesinin hikayesini anlatıyor. Bilkan’ın “değerden ritüele...” diye özetlediği bir dönüşüm bu...



Mevlid - Değerden Ritüele

Ali Fuat Bilkan

İletişim Yay.

S.: 208

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DERİN VE GİZLİ DEVLET GAZETECİSİ OLARAK İTİRAFLARIM

Sabahattin Önkibar, Enis Batur ve Mehmet Ali Güller'in de katkılarıyla gazetecilik itiraflarını yazıyor...

Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi Olarak İtiraflarım

Sabahattin Önkibar

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 208

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YERİM SENİ İSTANBUL

Mühendis, doktor, iletişimci, danışman, eczacı, bankacı vb. birçok meslek grubundan yemeyi ve keşfetmeyi seven insanların 2008 yılında başlattığı ve kendilerini Türkiye’nin en lezzetli hareketi olarak adlandıran, Sonradan Gurmeler ekibi, Temmuz 2016'da takipçileriyle buluşturdukları ve çok sevilen kitapları ‘Yerim Seni İstanbul‘un güncellenmiş ve genişletilmiş yeni baskısıyla yeniden karşımızda! ...

Yerim Seni İstanbul

Kolektif

İndigo Kitap

S.: 400

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BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

ABD’de çalışmalarıyla ün kazanmış fonksiyonel tıp doktoru Amy Myers’ın Bağışıklığınızı Güçlendirin kitabı, otoimmün hastaları ve hastalık riski taşıyanlar kadar bağışıklık sisteminin önemini bilen ve onu güçlendirmek isteyenler için 30 günlük bir beslenme programı sunuyor. Çünkü artık hepimiz biliyoruz: Ne yiyorsak o oluyoruz...

Bağışıklığınızı Güçlendirin

Amy Myers

Aganta Kitap

S.: 456

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Damla Karakuş

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