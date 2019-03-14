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Yeni ders saatleri ay sonunda açıklanacak

Ders saatlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Buna göre, açıklamanın ay sonunda yapılması bekleniyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 09:10..
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2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ders saatleri azaltılacak. Ortaöğretim kurumlarını kapsayacak düzenlemeye göre, öğrencinin üniversiteye daha rahat hazırlanabilmesi hedefleniyor.

Ders saatlerinin nasıl olacağı ise merak konusu. Bunun için uzun süredir yeni proje üzerinde çalışılıyor. Ders saatlerinin azaltılmasına yönelik açıklamanın, bu ay sonunda yapılması bekleniyor.

Yeni ders saatleri ay sonunda açıklanacak

BAKAN SELÇUK AÇIKLAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Alpaslan Durmuş, "Bakanımızın ekim ayı başlarında ilan ettiği 'Eğitimde Vizyon 2023' çalışmamız vardı. O vizyon çalışmasında her şey takvime bağlı bir şekilde var zaten. Yine orada bakan beyin ilan ettiği takvimde, Mart sonunda bütün sınıflarla alakalı programların açıklanmasına dair her şey olacak. Dolayısıyla orada haftalık ders çizelgeleri ve azalan dersler, eklenen dersler, programlar gibi tüm boyutlarıyla bu konuyu Ziya Bey ilan edecek. "

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