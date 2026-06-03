Yeni ekran, daha büyük batarya: Karşınızda Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide

Teknoloji devi Samsung'un yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 8 hakkında, çarpıcı sızıntılar gelmeye başladı.

Paylaşılan son detaylı bilgiler, cihazın hem tasarım hem de donanım tarafında önemli iyileştirmelerle geleceğini gösteriyor.

KIRIŞIKSIZ EKRAN VE HAFİF TASARIM

Yeni nesil Galaxy Z Fold 8, kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği ekran katlanma izini neredeyse tamamen ortadan kaldırarak bu alanda iddialı olan Oppo Find N6 modeliyle rekabet etmeye hazırlanıyor.

Cihazın açık konumdayken 4,5 mm kalınlığında ve sadece 201 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

Bu ultra hafif yapıya 5,4 inç boyutunda kapak ekranı ve 7,8 inç büyüklüğünde bir iç ekran eşlik ediyor.

Ekranların 4:3 görüntü oranıyla tasarlandığı ve daha geniş bir kullanım alanı sunduğu ifade ediliyor.

GÜÇLÜ BATARYA VE YENİ KAMERA SİSTEMİ

Ağırlıktaki agresif düşüşe rağmen, Samsung'un pil kapasitesinden ödün vermediği ve cihaza 45W şarj destekli 4800 mAh batarya entegre ettiği görülüyor.

Kamera tarafında ise 24MP modunda da çekim yapabilen yeni bir 50 MP ana sensör ve ultra geniş açılı lensten oluşan çift kamera donanımı var.

Geniş ekranlı Fold 8 modelinin, sızdırılan tasarım modellerinde Galaxy Z Fold 8 Ultra ile birlikte boy gösterdiği ifade ediliyor.

Merakla beklenen yeni katlanabilir telefon donanımlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor.