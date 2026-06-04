Yeni God of War oyunu duyuruldu: Kratos gitti, Başrol değişti

Sony, büyük bir merakla beklenen State of Play etkinliğinin görkemli finalinde God of War serisinin yeni halkasını resmen duyurdu.

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen ve "God of War Laufey" adını taşıyan yeni yapım, çıkış yaptığında doğrudan PlayStation 5 platformundaki yerini alacak.

Henüz net bir çıkış tarihi açıklanmayan oyundan paylaşılan 20 dakikalık devasa tanıtım videosu, serinin geleceğine dair çarpıcı ipuçları barındırıyor.

Kratos yerine Faye dönemi başlıyor

Serinin yıllardır ikonik yüzü olan Kratos, bu kez tahtını devrediyor. Oyuncular, yeni yapımda Atreus'un annesi ve İskandinav mitolojisinin gizemli figürü olan Faye’i (Laufey) kontrol edecek. God of War Laufey, uzun süredir baba-oğul ilişkileri ve baba figürleri üzerine kurulu olan büyük bütçeli (AAA) oyun sektöründe, bir anne karakterini hikayenin merkezine alıyor.

Büyülü dövüş mekanikleri

Oyunun genel atmosferi serinin o alışılagelmiş görkemli ve epik tonunu korusa da oynanış tarafında adeta bir devrim yaşanıyor. Kratos’un balta ve zincirlere dayalı, ağır ve saf şiddet odaklı dövüş mekaniklerinin yerini; büyü ile desteklenen, çok daha aerobik, kıvrak ve hareketli bir savaş yapısı alıyor.

Üstelik Faye bu tehlikeli topraklarda yalnız da olmayacak. Oyunculara bu benzersiz macerada uçabilen altı bacaklı dev bir kedi ile Frank adında, konuşan jelatinimsi bir küp eşlik edecek.

Serinin başarılı yükselişi PS5'te sürecek

2018 yılında gerçekleşen başarılı "yumuşak yeniden başlatma" (soft-reboot) sürecinden bu yana God of War, Sony’nin oyun dünyasındaki en güçlü ası haline geldi.

The Last of Us ve Horizon gibi dev markalarla aynı elit seviyede konumlanan seri, 2022 yılında oyuncularla buluşan God of War Ragnarök ile PlayStation 5 üzerinde muazzam bir ticari ve kritik başarı yakalamıştı.

Santa Monica Studio, çıtayı daha da yukarı taşıyacak yeni projesiyle PlayStation 5'in donanımsal gücünü sonuna kadar kullanmayı hedefliyor.