Yeni Hyundai i20 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Hyundai, popüler modeli i20'nin tamamen yenilenen neslini Brezilya'da düzenlediği özel bir etkinlikle otomobil tutkunlarının beğenisine sundu.

Sergilenen bu yeni modelin, ilerleyen dönemde küresel pazarlarda ve Avrupa'da satışa çıkacak i20 için önemli bir ön gösterim olduğu açıklandı.

YENİ NESİLDE GÜÇLÜ CROSSOVER VE SUV ESİNTİSİ

Geleneksel hatchback görünümünden sıyrılan yeni i20, plastik gövde korumaları ve yükseltilmiş yapısıyla adeta kompakt bir SUV karakteri sergiliyor.

Boyutları büyüyen araç, boydan boya uzanan LED farları ve kaslı yan profiliyle oldukça agresif bir duruşa kavuşmuş durumda.

Teknolojik seviyesi artırılan iç mekanda iki adet 12,3 inçlik dev dijital ekran görev yaparken, konforlu kontrol için fiziksel düğmelerin kullanımı da korunuyor.

Brezilya'da 79 ve 113 beygirlik motorlarla üretilecek aracın giriş fiyatı yaklaşık 19 bin 800 dolar olarak açıklandı.

TÜRKİYE VE AVRUPA PAZARINA GELİŞ TARİHİ

Türkiye'de üretilen mevcut neslin yerini alacak yeni Avrupalı i20 modelinin 2026 sonu veya 2027 yılında sahneye çıkması bekleniyor.

Bu versiyon Brezilya modelinden farklı olarak hafif hibrit motor seçenekleri, özel süspansiyon ayarları ve bölgesel tasarım detaylarıyla gelecek.