Yeni iPhone modelleri hiç olmadığı kadar dayanıklı olacak: İşte Apple'ın yeni teknolojisi

Teknoloji devi Apple, üst düzey akıllı telefonlarında malzeme kalitesini artırırken dayanıklılık sorunlarını çözmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyor.

Son iddialara göre şirket, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde kullanılacak alüminyum malzemeyi çok daha dirençli hale getirecek yeni bir süreç geliştiriyor.

IPHONE 17 PRO HATALARI YENİ YÖNTEMLE TARİH OLACAK

Önceki nesil iPhone 17 Pro modellerinde yaşanan kamera plakasının çatlaması ve renk oksitlenmesi gibi problemler yeni nesilde tamamen ortadan kaldırılacak.

Yeni üretim süreci sayesinde malzemenin esnekliğinden kaynaklanan düşme ve bükülme hasarlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geliştirilen bu yeni rafine etme süreci, daha az enerji ve malzeme girdisi gerektirdiği için üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürecek.

Karışımın erime noktasını düşüren bu yöntem, elektrot yüzeyinde reçine oluşmasını engellerken cihazların korozyon direncini de artıracak.

Alüminyumun paslanmaz çelik ve titanyuma göre sunduğu üstün ısı dağıtma yeteneği, A20 Pro işlemcisinin ağır yükler altında yüksek performans sunmasını sağlayacak.

Apple'ın bu dayanıklı ve düşük maliyetli yeni teknolojiyi 'Pro' modellerle birlikte tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone Fold modelinde de kullanabileceği öngörülüyor.