Yeni Zelanda saldırısında ölen gurbetçi toprağa verildi

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur Camii'ne 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırısında bacağından ve sırtından aldığı iki kurşunla ağır yaralanan evli ve 2 çocuk babası Zekeriya Tuyan, 2 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamının yitirdi.

Bilgisayar mühendisi Tuyan'ın cenazesi, bugün defnedilmek üzere memleketi Ankara'nın Çubuk ilçesine getirildi. İkindi namazı sonrası Tahtayazı Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve Tuyan'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÖLÜM DE ÇOK ÖNEMLİ"

Tuyan'ın cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Zekeriya Tuyan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğdu. Ve buradan 16 bin kilometre uzağa, Yeni Zelanda'ya rızkını armaya gitti. Fakat camide ibadet ederken şehit oldu. Ölüm de çok önemli. Allah şehitliğini kabul eylesin. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi. Tuyan'ın cenazesi, namazın ardından Tahtayazı Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.