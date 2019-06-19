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Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, yağmur nedeniyle yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

DHA | 19.06.2019 - 05:54..
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Bursa'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar, bazı tarım alanlarının sular altında kalmasına neden oldu. özellikle Yenişehir ilçesinde bulunan 70 bin dönüm ekili alan göle döndü.

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

70 BİN DÖNÜM ARAZİ SULAR ALTINDA

Yenişehir Ovası'nın yağışlardan olumsuz etkilendiğini belirten Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, "Cihadiye, Karasıl, Çeltikçi, Kozdere, Kurtuluş, Yenigün, Ulucami ve Barcın mahallerindeki yoğun yağış, biber, fasulye ve mısır ekili yaklaşık 70 bin dönüm alanda etkili oldu. Ancak zararın ne boyutta olduğu, önümüzdeki günlerde netleşecek" dedi.

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

MHP İlçe Başkanı Arif Eren ise, DSİ'nin toplulaştırma projesi kapsamındaki bölgelerde mutlaka su tahliye kanallarının açılması gerektiğini vurguladı.

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

Yenişehir Ovası'nda 70 bin dönüm ekili alan su altında

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