Yeraltı’nda dev transfer: İsmail Hacıoğlu kadroya mı katılıyor?

26 yılına damgasını vuran ve izleyiciden tam not alan Yeraltı, başarılı oyunculukları ve sürükleyici hikâyesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Denizcan Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi güçlü isimleri buluşturan dizinin yeni sezonu merakla bekleniyor.

Yeni sezonda kadrosuna takviye yapmayı planlayan dizide yeni iddialar gündeme geldi.

İsmail Hacıosmanoğlu mu geliyor?

Eylül veya Ekim aylarında izleyiciyle tekrar buluşması beklenen dizide, yaşanacak olası ayrılıklar ve yeni transferlerle kadronun daha da güçlenmesi planlanıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı aktör İsmail Hacıoğlu’nun yeni sezonda kadroya dahil olacağı iddia edildi.

Resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, İsmail Hacıoğlu’nun adının bu iddialı projeyle anılması bile dizinin ikinci sezonuna olan beklentiyi zirveye taşıdı.