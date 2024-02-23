Abdullah Özdemir: Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz Cumhur İttifakı'nın Bağcılar mitinginde Murat Kurum'un bakanlık döneminde felaket bölgelerindeki hizmetlerini hatırlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaparak, "Biz felaket zamanı balıkçıya, tatile gitmeyiz" dedi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da seçim heyecanı dorukta...

Cumhur İttifakı ilçe ilçe semt semt İstanbul'da kampanyasını sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Bağcılar'da çalışmalarına devam etti.

Kurum, ilçe belediyesiyle birlikte miting düzenledi.

Kurum'dan önce sahneye Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çıktı.

Hemşehrilerine seslenen Özdemir, Kurum'un bakanlık dönemi hizmetleri ve afetlerde nasıl milletin yanında yer aldığını hatırlattı.

İmamoğlu'na tatil göndermesi

Kurum'un çizmeleri ve yağmurluğuyla her felakette milletin yanında olduğunu söyleyen Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ depremi sırasında kayak tatilini hatırlattı.

Kurum ve AK Parti yöneticilerinin asla böyle bir duruma düşmeyeceğini ima eden Özdemir konuşmasına şöyle devam etti:

Biz söz vardır Anadolu'da tarlada izi olanın mahsulde yüzü olur. İşte adayımız Murat Kurum. Malatya'da deprem oldu. Adıyaman'da deprem oldu ama Başkanımızın yaptığı TOKİ konutlarında bir çizik dahi göremedik. O kent meydanlarının nasıl ne hallere geldiğini biliyoruz.

"Nerde felaket olsa çizmeleriyle yağmurluğuyla orada"

Ama sayın Bakanımızın hepimizin memleketlerinde yapmış olduğu kentsel dönüşüm projelerini çok iyi biliyoruz. Sayın Başkanımızın yaptığı eserleri çok iyi biliyoruz çünkü tarlada izimiz var. Başkanımızın birçok memlekette yaşanan afetlerde çizmeleriyle yağmurluğuyla milletimiz yanında olduğunu biliyoruz.

"Biz felaket zamanı tatile gitmeyiz"

İşte biz böyle zamanlarda tatile gitmeyiz biz böyle zamanlarda balıkçıya gitmeyiz biz böyle zamanlarda şehrimizi terk etmez her daim vatandaşımızın yanında oluruz.

"Biz 1 yapıyorsak Murat Kurum Bağcılar'a 5 katını yapacak"

Özdemir, Murat kurum'un İBB'yi kazanması durumunda Bağcılar'ın kazanımlarına da değindi.

İBB Bütçesinin Bağcılar bütçesinden 5 kat fazla olduğunu dolayısıyle Bağcıalrın da 5 kat fazla hizmet alacağını söyleye Özdemir şöyle konuştu: