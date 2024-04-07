Bursa'da CHP amigoluğuna soyunan Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us tepkilerin odağında Tarafsız olması beklenirken CHP'li Mustafa Bozbey'in anonsörü gibi mazbatasını teslim eden Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında soruşturma başlatılırken, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçimler geride kalsa da seçim sonuçları üzerinden tartışmalar sürüyor.

Bu süreçte itirazlar ve mazbata teslim törenleri de aynı anda devam ediyor.

AK Parti'den CHP'ye geçen Bursa'da da mazbata töreni ile yeni yönetim görevi devraldı.

Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us damga vurdu

Törene ise Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us'un tavırları damga vurdu.

Adeta seçimi kazanan CHP'li Mustafa Bozbey’in kurmaylarından biriymiş gibi davranan Us'tan beklenen tarafsızlıktan eser yoktu.

Mazbata tesliminde izleyicilerden yüksek alkış isteyen Us, amigoluğa soyundu.

CHP amigoluğu Türkiye'nin gündeminde

Bursa gibi bir şehrin en kıdemli hukuk adamı olarak o makamda bulunan Us'un görüntüleri nir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülere 'İstifa et siyasete gir' yorumları yapıldı.

"Alkışlarınız bu kadar mı"

Görüntüler hakkında soruşturma başlatılırken, tarafsızlık beklentisi ile göreve getirilen Us'un "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen." sözleri hafızalara kazındı.