CHP-DEM Parti arasındaki kirli pazarlığın detayları CHP ile DEM Parti arasında yapılan 'kent uzlaşısı' anlaşmasının gelişim sürecinde kimlerin Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti adına pazarlık yaptığı, kimlerin yüz yüze ve telefonla onlarca kez görüştüğü ve yurt dışı temasları ortaya çıktı.

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Türkiye'de yerel seçim için saatler kaldı.

Bu seçim öncesinde aday belirleme sürecinde ise sıkı pazarlıklar yapıldı ve kirli ittifaklar kuruldu...

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile CHP, 'kent uzlaşısı' adı altında el sıkıştı.

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığından vazgeçirilmesi, Esenyurt'ta DEM'e yakın Ahmet Özer'in CHP'den aday yapılması gibi bu ihanet birlikteliğinin ayrıntıları ortaya çıktı.

CHP-DEM pazarlığının ayrıntıları

Ortaya atılan iddialara göre DEM ve Ekrem İmamoğlu arasındaki bu süreci DEM'li Şehmus Azad Barış, CHP Şişli adayı Resul Emrah Şahan, Murat Ongun ve CHP Fatih adayı Mahir Polat yürüttü.

İstanbul başta olmak üzere birçok lokasyonda Azad Barış ve Resul Emrah Şahan, defalarca yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

İkili, İstanbul seçimlerinde nasıl ortak hareket edilebileceğine ilişkin detaylı görüşme gerçekleştirerek yazılı şekilde taraflara iletti.

DEM Parti'yi ikna et rüşveti verildi

Şahan, görüşme sonrasında Barış'a DEM Parti'yi ikna etmesi için yüklü miktarda euro cinsinden para verdi.

Aktarılana göre görüşmeden ayrılan Barış, detayları DEM Parti Meclis Üyesi ve Van vekili Tayip Temel’e bildirdi.

Türkiye'de farklı DEM'li isimlerle yapılan çeşitli lokasyonlardaki görüşmelerin ardından sürece Avrupa'daki ve Irak'taki PKK'lı teröristler dahil oldu.

Kapalı uygulamalar üzerinde yapılan bu ihanet görüşmelerinin ayrıntıları bilinmese de olumlu geçmesi üzerine devreye Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresindeki Mahir Polat devreye girdi.

Brüksel'de PKK'lı teröristlerle pazarlık masasına oturuldu

Polat, Resul Emrah Şahan'la temas kurarak “Başkan Bey bu konuda kararlı gerekirse Avrupa’ya gidilip pazarlık yapılsın.” talimatını verdi.

Bu talimat üzerine defalarca kez görüşen taraflar, Avrupa'da PKK'lı teröristlerle pazarlıklar yapılması için Türkiye'den ayrıldı.

Ortaya atılan iddialara göre Başkan Bey olarak anılan İmamoğlu'nun talimatıyla DEM’li Tayyip Temel, Mehmet Rüştü Tiryaki, Hakkı Saruhan Oruç 04 Şubat 2024 tarihinde Brüksel’de PKK ile pazarlığa oturdu.

Başak Demirtaş'ın adaylığının çekilmesi karşılığında 20 milyon dolarlık Bitcoin, görüşme gerçekleştirilen PKK'lının hesabına aktarıldı.

Brüksel sürecinin ardından Şahan ve Barış tekrar temasa geçti. Barış, çok fazla siyasi ve maddi talepte bulununca pazarlıkta kriz çıktı.

DEM'li genel sekreter ve 80 milyon dolar talebi

Ekrem İmamoğlu'nun şahsen dahil olmaması dikkat çeken süreçte Murat Ongun ve Mahir Polat üzerinden tüm DEM ve PKK talepleri kabul edildi.

İBB'de DEM'li genel sekreter ve 80 milyon dolar gibi taleplerin tümünün karşılanması talimatını veren İmamoğlu, talimatlarını Mahir Polat üzerinden iletti.

"Ne isterlerse verin"

Ortaya atılan iddialarda Polat'ın bu aktarımlarında İmamoğlu'nun, DEM'den gelen bu talepler karşısında çok sinirlendiği, sinkaflı küfürler savurduğu ve seçim sonrasında taleplerin karşılanmayacağını defalarca kez tekrarlaması da yer aldı.

İmamoğlu'nun 'Ne isterlerse verin seçimden sonra hesabını soracağız' minvalindeki sözleriyle süreci yürüten isimler anlaşmaya vardı.

Bu sürecin sonunda Başak Demirtaş'ın adaylığı PKK talimatıyla çekildi, Esenyurt'ta DEM'e yakın isim CHP'den aday oldu, İBB'de DEM'li genel sekreter sözü alındı.

En önemlisi ise İmamoğlu tarafından, PKK'ya 100 milyon dolara yakın para aktarıldı.

Süreci yürüten iki isme adaylık verildi

Süreci yürüten isimler de bu durumdan kârsız çıkmadı.

Süreci yürüten Resul Emrah Şahan CHP'nin güçlü olduğu Şişli'den aday gösterilirken, Mahir Polat da CHP Fatih adayı oldu.

CHP ile DEM Parti arasındaki bu kirli pazarlığın detayları ise X sosyal medya platformundaki Kuşçubaşı Eşref hesabı tarafından kamuoyuna aktarıldı.