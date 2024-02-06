Çiğli'de AK Parti ve İyi Parti afişlerine saldırı İzmir'in Çiğli ilçesinde AK Parti ve İyi Parti'nin başkan adaylarının yer aldığı afişler yırtıldı. Saldırgan, kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.

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Yerel seçimlere 2 aydan daha az bir zaman kaldı. Siyasi partiler adaylarının tanıtımını il ve ilçelerde aralıksız yapmaya devam ediyor.

Eşit, adil ve huzur içinde geçirilmesi arzulanan seçimler öncesinde bazı istenmeyen, provokatif olaylar da yaşanıyor.

Çiğli'de AK parti ve İyi Parti adaylarının afişleri parçalandı

Bunlardan biri de İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana geldi.

Dün gece saatlerinde bir kişi, AK Parti ve İyi Parti adaylarının yer aldığı afişleri tek tek yırtarken görüntülendi. Polisin izlediği görüntülerden adının S.B. olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan kişi, ifadesinde alkollü olduğunu ve bir şey hatırlamadığını söyledi. Zanlı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Özdemir: "Bazı "kara eller" süreci sabote etmeye çalıştı"

Yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

Çiğli’de seçim süreci barış ve hoşgörü ortamında başlamışken, bazı odakların bu ortama gölge düşürme çabaları kabul edilemez. Hepimiz demokratik haklarımızı kullanarak halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Seçimler halka hizmet yarışıdır. Fakat Cumhur İttifakı’na halk desteğinin ciddi artış gösterdiği bir dönemde, bazı ‘kara eller’ devreye girip bu süreci sabote etmeye çalışmıştır. Bu ‘kara eller’ bilsin ki her şeye rağmen kararlılığımızı koruyor ve Çiğli halkına hizmet etme azmimizi sürdürüyoruz.



Yıllarca hizmete hasret kalmış, komşu ilçelerin gerisinde kalmış, birçok hizmette arka plana itilmiş Çiğli’yi ve Çiğli halkını hakettiği yönetime kavuşturmak için yola çıktık. Eğer bu saldırılarla bizi yıldıracaklarını sanıyorlarsa, bilsinler ki yanılıyorlar. Bu tür olaylar bizi yıldırmayacak, aksine daha da güçlendirecek. Halkımıza güveniyoruz. Halkımıza bize verdikleri desteklerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Böyle bir olumsuz olay yaşadık ama bunun serim süreci boyunca yaşanacak son olay olmasını diliyoruz. Kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde geçecek bir seçim süreci diliyor, tüm adaylara adil ve şeffaf bir yarış temenni ediyoruz.

İYİ Parti Çiğli Belediye Başkan Adayı Doğan: "Toplumu bölmeden, birleştirerek kazanacağız"

Afişleri parçalanan İyi Partili başkan adayı Özgür Doğan da şu açıklamalarda bulundu: