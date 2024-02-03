Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AA & Ensonhaber

Yerel seçimler öncesi Tekirdağ'da, Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları taınıtıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimden sonra Tekirdağ'ı gerçek belediyecilikle tanıştıracaklarını söyledi.

"Bu millete hizmet etmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz"

Cumhur İttifakı'nın son seçimlerden güçlü şekilde çıktığını ifade eden Kandemir,

Onlar birbirlerine koltuk ikram ederken, makam beğendirirken, kendi içlerinde kavgaya tutuşmuş birbirlerini iterlerken, biz Türkiye için yarınlar nasıl daha güzel olur diye kafa kafaya veriyor ve mücadele ediyoruz. Bu millete hizmet etmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz.

dedi.

"AK Parti, gücünü milletten aldı"

Kandemir, AK Parti'nin gücünü milletten aldığını belirterek, millete hizmete devam edeceklerini dile getirdi.

CHP'nin yaptıklarının kendilerini şaşırtmadığını aktaran Kandemir, şu ifadeleri kullandı:

Malum CHP'de bir genel başkan değişikliği oldu. Merak ettik acaba ilk icraatları ne olacak? Şehitlerimizin olduğu gün Meclis'te bütün partiler bir araya gelerek bir deklarasyon imzaladılar. İki parti hariç, birisi HDP, birisi CHP. Bunlar terörist temsilcileriyle bir arada olmaktan eskiden utanıyorlardı şimdi hiç imtina etmiyorlar. Ama inanıyorum ki milletimiz bunlara 31 Mart'ta, 28 Mayıs'ta ve 14 Mayıs'ta gösterdiği iradeyi tekrar gösterecek. Milletimiz diyecek ki 'biz bir arada, bu bayrağın altında, bu ezanın sesiyle yaşayacağız.' Biz kardeşliği derinleştireceğiz.

"Hizmet etmek için milletin dizinin dibine oturacağız"

El ele, gönül gönüle vererek, birliği, kardeşliği tesis edip hizmete devam edeceklerini belirten Kandemir, şunları kaydetti:

Bizim kalbimiz milletin sevgisinde, zihnimiz bu memleketin değerleriyle. İstikametimiz milletin verdiği bir siyaset hareketidir. İlhamı milletten ama milletin derdiyle dertlenen bir siyaset hareketi. Cumhur İttifakı olarak MHP ile el ele verecek, gönül gönüle olacak, her ilçeye hizmet etmek için milletin dizinin dibine oturacak, sofrasında onun önünde önünü ilikleyecek, hizmet etmek için gayret göstereceğiz.

Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları: