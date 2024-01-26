DEM Parti: Belirleyici güç olduğumuzun farkındayız CHP ile ittifak kurup kurmayacağı merakla beklenen DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan, alacakları pozisyonun dengeleri değiştireceğini bildiklerini söylerken Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı için ise 'şaşırılacak bir durum değil' değerlendirmesi yaptı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim tarihi yaklaştıkça partiler arasında ittifak temasları da heyecanı artırıyor.

Bu kapsamda CHP ve DEM Parti arasında ittifak arayışını kamuoyu yakından takip ediyor.

Bu süreçte eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık çıkışı, gündemdeki yerini koruyor.

Bu hareketli gündemde DEM Parti MYK toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı devam ederken parti sözcüsü Ayşegül Doğan, açıklamalarda bulundu.

"Belirleyici güç olduğumuzun farkındayız"

Parti olarak belirleyici güç olduklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

İstanbul'da DEM Parti ne yapacak, Mersin'de ne yapacak, Hatay'da ney yapacak, Dersim'de ne yapacak? Kamuoyu merak ediyor. Parti olarak alacağımız pozisyonun dengeleri nasıl değiştirebileceğinin farkındayız.



Bu seçim bölgelerine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Tüm seçenekler değerlendiriyor. Belirleyici güç olduğumuzun farkında olarak ince eleyip sık dokuyarak halkların kazanacağı seçenekleri gözeterek hareket ediyoruz.

"Başak Demirtaş'ın siyaset adresi DEM Parti'dir"

Başak Demirtaş'ın İstanbul adaylığı çıkışını da değerlendiren Doğan, "Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama. Böyle şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Bizde bunu doğrusu hayretle izliyoruz. Başak Demirtaş bir gün siyasete girmek isterse elbette adresi DEM Parti'dir." dedi.