Ekrem İmamoğlu, sabah namazında Eyüpsultan'da görüntülendi Türkiye'nin yerel seçim sürecine girilmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu, yeniden imaj çalışmasına başladı. İmamoğlu, seçim çalışmalarına camide verdiği fotoğrafla başladı.

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Türkiye yerel seçimlere hazırlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime girebilecek yeterlilikteki partileri açıklayarak süreci resmen başlattı.

31 Mart'ta sandık seçmenin önüne gelecek. Bu kapsamda adaylığı belli olan isimler ve partiler çalışmalarına başladı.

Seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kampanyasına başladı. İmamoğlu, bu kapsamda sabah namazı için Eyüpsultan'daydı.

İmamoğlu'na, CHP'nin Fatih ilçesinde aday gösterdiği eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.

Namaz kıldığı anlar sosyal medyada dolaşıma girdi

İBB'de birlikte mesai yapan ikilinin camide namaz kıldığı anlar, sosyal medyada dolaşıma girdi.

Ekrem İmamoğlu'nun kontrolündeki troll kadroları tarafından dolaşıma sokulan fotoğrafla, muhafazakar seçmenin gözü boyanmaya çalışılıyor.