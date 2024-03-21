Yerel seçime kısa süre kala heyecanın büyük olduğu illerin başında Şanlıurfa geliyor...
Şehirde, AK Parti'nin eski kadrolarıyla seçim kampanyası yapan Yeniden Refah Partisi (YRP) de yarışıyor.
Aday belirleme sürecinde AK Parti ile ittifak yapmak için çok sayıda belediye talep eden YRP, bu talebi karşılık bulmayınca AK Parti'ye kaybettirme stratejisine odaklandı.
Bu strateji için de en çok çaba harcadıkları şehir Şanlıurfa oldu.
Şehirde DEM ve AK Parti yarışırken YRP de AK Parti'den oy devşirme yarışında.
Konu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında masaya yatırıldı.
Programın konuğu araştırmacı Hakan Bayrakçı şehirdeki yarışa ilişkin son verileri paylaştı.
"Yeniden Refah Şanlıurfa'da DEM'e diğer illerde CHP'ye hizmet ediyor"
Bayrakçı, Yeniden Refah'ın DEM Parti'ye hizmet ettiğini söyledi.
Bayrakçı şöyle onuştu:
Urfa'da durum şöyle; AK Parti ile DEM yarışı var, AK Parti'ye seçimi kaybettirirse Yeniden Refah kaybettirir. Urfa'nın özeti budur. YRP'nin Urfa'da bir gücü var. O gücü kullandığı zaman AK Parti'ye 3-5 puan kaybettirirse DEM seçimi alır.
Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa'da doğrudan DEM Parti'ye hizmet ediyor. İstanbul, Ankara gibi diğer illerde de CHP'ye hizmet ediyor. Yani YRP'ye verilen oy ya DEM'e ya CHP'ye gidiyor.
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