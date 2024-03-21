Hakan Bayrakçı: Yeniden Refah, Şanlıurfa'da DEM'e hizmet ediyor Araştırmacı Hakan Bayrakçı, Şanlıurfa'da DEM ve AK Parti'nin yarıştığını, bu yarışta ise Yeniden Refah'ın, AK Parti'ye kaybettirme ve DEM'e kazandırmaya hizmet ettiğini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçime kısa süre kala heyecanın büyük olduğu illerin başında Şanlıurfa geliyor...

Şehirde, AK Parti'nin eski kadrolarıyla seçim kampanyası yapan Yeniden Refah Partisi (YRP) de yarışıyor.

Aday belirleme sürecinde AK Parti ile ittifak yapmak için çok sayıda belediye talep eden YRP, bu talebi karşılık bulmayınca AK Parti'ye kaybettirme stratejisine odaklandı.

Bu strateji için de en çok çaba harcadıkları şehir Şanlıurfa oldu.

Şehirde DEM ve AK Parti yarışırken YRP de AK Parti'den oy devşirme yarışında.

Konu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında masaya yatırıldı.

Programın konuğu araştırmacı Hakan Bayrakçı şehirdeki yarışa ilişkin son verileri paylaştı.

"Yeniden Refah Şanlıurfa'da DEM'e diğer illerde CHP'ye hizmet ediyor"

Bayrakçı, Yeniden Refah'ın DEM Parti'ye hizmet ettiğini söyledi.

Bayrakçı şöyle onuştu: