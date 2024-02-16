31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, adaylar projelerini ve vaatlerini seçmenlere anlatmaya devam ediyor.
AK Parti'nin Üsküdar adayı ve mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen, görevde olduğu 10 yılda yapılanları anlatırken, yeni dönemde yapılacak projeleri de sıraladı.
Hilmi Türkmen’in vaatlerini izlemek için TIKLAYIN
Hilmi Türkmen'in konuşmasından önemli ayrıntılar şöyle:
Bu toplantıya gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Programın sonunda iyi ki bu programa gitmişiz diyeceğinizden eminim. Üsküdarımız İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden birisi. Üsküdar tam bir Osmanlı şehri. Öyle bir şehirki tarih ve coğrafya el ele vermiz inşa etmiş. Bugün Üsküdar’da veya Türkiye’de sokaktan geçen herhangi birine sorun mutlaka Üsküdarlı olmak, Üsküdar’da yaşamak ister. Çünkü Üsküdar dünyada eşi ve benzeri olmayan bir tarihe sahip ilçemiz. Öyle bir şehrimiz var ki hem geçmişimiz hem günümüz hem geleceğimiz etle tırnakla bir aradaymış gibi.
"Çok gayret göstermemiz gerekiyor"
Dünyada eşi benzeri olmayan Kız Kulesi Üsküdar’da, asrın hürü dediğimiz Çamlıca Cami burada yüz akı yeni projelerimizden Avrasya ve Marmaray’ın geçiş hatları Üsküdar’da. Bir taraftan Anadolu bir taraftan Avrupa’yı bağrına bağmış bir şehir.
Şehirlerde artık yaşam tarzları değişti, artık gelişen Türkiye’ye ayak uydurmak için çok çalışmak gerekiyor, çok gayret göstermemiz gerekiyor. Yapmamız gereken işi aşkla ve özenle yapmamız gerekiyor. İşte bizlerde Üsküdar Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK belediyeler olarak milletimizin karşısına alnımız ak olarak çıkıyoruz. Sağlıktan, eğitime, ulaşıma kadar yaptıklarımızla milletimizin karşısındayız.
"El ele vererek 5 yılı en iyi şekilde geçireceğiz"
Önümüzdeki 5 yılda 2024-2029 yılı arasında bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bir Üsküdarlı, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bir tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve seçimleri kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız el ele vererek 5 yılı en iyi şekilde geçireceğiz. Bizde proje bitmez, bizde hizmet aşkı bitmez, bizde millet sevdası bitmez. Çünkü bu aziz milletimize yürekten kalpten sevdalıyız. Bu sevdamız sadece sözde kalmıyor eserlerimizle bunu ortaya koyuyoruz. Bizim belediyeciliğimiz lafta belediyecilik değil hizmet ve eser belediyeciliğidir.
İstanbul’da Üsküdar’da ve Türkiye’de muazzam bir birliktelik var. Esere, hizmete, projeye ve milletimize yönelik öncelik var. 31 Mart seçimlerine yönelik zerre endişemizin olmadığını ifade ediyorum. Çünkü aziz milletimizin bize güveni o kadar kalpten ki Rabbim bu milletimize layık hizmetler yapmayı nasip eder inşallah.
Kompleks projeleri
Çengelköy Kompleksi
Altunizade Kompleksi
Mehmet Akif Ersoy Kompleksi
Ünalan Kompleksi
Kentsel dönüşüm projeleri
Kuzguncuk Mahallesi
Ferah Mahallesi
Yavuztürk Mahallesi
Burhaniye Mahallesi
Kirazlıtepe Mahallesi
Küçüksu Mahallesi
Ünalan Mahallesi
Bulgurlu Mahallesi
Kandilli Mahallesi
Restorasyonlar
Balıkçılar Çarşısı
Tarihi Paşakapısı Cezaevi Sanat Merkesi ve Galerisi
Acıbadem Ratıp Paşa Köşkü Eğitim Akademisi
İmrahor, Solak Sinan, Pazarbaşı, Şuca Ahmet Paşa, Namazgah, Kandilli Camii ve Salacak Teşrifatçı Mescidi restorasyonu
Üsküdar çeşmeleri restorasyonu ve bakımı
Park ve bahçe projeleri
Çengelköy Park
Küçük Çamlıca'ya Japon bahçesi
Dostluk Parkı
Beylerbeyi Spor Vadisi Projesi
Harem Kongre ve Fuar Merkezi
Yüzüncü Yıl Parkı
Üsküdar Gençlik Kampı projesi
Fıstıkağacı ve İcadiye'ye çocuk eğitim merkezleri
Üsküdar Musıki Cemiyeti
Acıbadem Korusu
Ulaşım projeleri
34 taksi durağı yenilenecek
Bilfen kavşak düzenlemesi
Libadiye kavşak düzenlemesi
Bulgurlu kavşak düzenlemesi
Bosna Bulvarı düzenlemesi
Harem-Çubuklu karayolu tüneli
Üç katlı karayolu tünelleri
Altunizade-Büyükçamlıca-Bsna Bulvarı metrosu Anadolu Hisarı'na kadar uzatılacak
Hastane projeleri
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Siyami Ersek Hastanesi
Üsküdar Devlet Hastanesi
Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenecek
Okul projeleri
Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu
Ünalan Necmiye Güniz Güzel Sanatlar Lisesi
Üsküdar İmam Hatip Lisesi yenilenecek
Yurt projeleri
Bahçelievler Öğrenci Yurdu ve Etüt Merkezi
Bulgurlu Yurt Projesi
İlahiyat Yurt Projesi
Burhaniye Öğrenci Yurdu
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