Hilmi Türkmen, Üsküdar'ın gelecek 5 yılını tanıttı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yerel seçimler öncesi "İstanbul'un incisi" için son 10 yılda yapılanları ve önümüzdeki 5 yılda yapılacakları anlattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, adaylar projelerini ve vaatlerini seçmenlere anlatmaya devam ediyor.

AK Parti'nin Üsküdar adayı ve mevcut belediye başkanı Hilmi Türkmen, görevde olduğu 10 yılda yapılanları anlatırken, yeni dönemde yapılacak projeleri de sıraladı.

Hilmi Türkmen’in vaatlerini izlemek için TIKLAYIN



Hilmi Türkmen'in konuşmasından önemli ayrıntılar şöyle:

Bu toplantıya gelen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Programın sonunda iyi ki bu programa gitmişiz diyeceğinizden eminim. Üsküdarımız İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden birisi. Üsküdar tam bir Osmanlı şehri. Öyle bir şehirki tarih ve coğrafya el ele vermiz inşa etmiş. Bugün Üsküdar’da veya Türkiye’de sokaktan geçen herhangi birine sorun mutlaka Üsküdarlı olmak, Üsküdar’da yaşamak ister. Çünkü Üsküdar dünyada eşi ve benzeri olmayan bir tarihe sahip ilçemiz. Öyle bir şehrimiz var ki hem geçmişimiz hem günümüz hem geleceğimiz etle tırnakla bir aradaymış gibi.

"Çok gayret göstermemiz gerekiyor"

Dünyada eşi benzeri olmayan Kız Kulesi Üsküdar’da, asrın hürü dediğimiz Çamlıca Cami burada yüz akı yeni projelerimizden Avrasya ve Marmaray’ın geçiş hatları Üsküdar’da. Bir taraftan Anadolu bir taraftan Avrupa’yı bağrına bağmış bir şehir.



Şehirlerde artık yaşam tarzları değişti, artık gelişen Türkiye’ye ayak uydurmak için çok çalışmak gerekiyor, çok gayret göstermemiz gerekiyor. Yapmamız gereken işi aşkla ve özenle yapmamız gerekiyor. İşte bizlerde Üsküdar Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK belediyeler olarak milletimizin karşısına alnımız ak olarak çıkıyoruz. Sağlıktan, eğitime, ulaşıma kadar yaptıklarımızla milletimizin karşısındayız.

"El ele vererek 5 yılı en iyi şekilde geçireceğiz"

Önümüzdeki 5 yılda 2024-2029 yılı arasında bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bir Üsküdarlı, Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bir tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve seçimleri kazandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız el ele vererek 5 yılı en iyi şekilde geçireceğiz. Bizde proje bitmez, bizde hizmet aşkı bitmez, bizde millet sevdası bitmez. Çünkü bu aziz milletimize yürekten kalpten sevdalıyız. Bu sevdamız sadece sözde kalmıyor eserlerimizle bunu ortaya koyuyoruz. Bizim belediyeciliğimiz lafta belediyecilik değil hizmet ve eser belediyeciliğidir.



İstanbul’da Üsküdar’da ve Türkiye’de muazzam bir birliktelik var. Esere, hizmete, projeye ve milletimize yönelik öncelik var. 31 Mart seçimlerine yönelik zerre endişemizin olmadığını ifade ediyorum. Çünkü aziz milletimizin bize güveni o kadar kalpten ki Rabbim bu milletimize layık hizmetler yapmayı nasip eder inşallah.

Kompleks projeleri

Çengelköy Kompleksi

Altunizade Kompleksi

Mehmet Akif Ersoy Kompleksi

Ünalan Kompleksi

Kentsel dönüşüm projeleri

Kuzguncuk Mahallesi

Ferah Mahallesi

Yavuztürk Mahallesi

Burhaniye Mahallesi

Kirazlıtepe Mahallesi

Küçüksu Mahallesi

Ünalan Mahallesi

Bulgurlu Mahallesi

Kandilli Mahallesi

Restorasyonlar

Balıkçılar Çarşısı

Tarihi Paşakapısı Cezaevi Sanat Merkesi ve Galerisi

Acıbadem Ratıp Paşa Köşkü Eğitim Akademisi

İmrahor, Solak Sinan, Pazarbaşı, Şuca Ahmet Paşa, Namazgah, Kandilli Camii ve Salacak Teşrifatçı Mescidi restorasyonu

Üsküdar çeşmeleri restorasyonu ve bakımı

Park ve bahçe projeleri

Çengelköy Park

Küçük Çamlıca'ya Japon bahçesi

Dostluk Parkı

Beylerbeyi Spor Vadisi Projesi

Harem Kongre ve Fuar Merkezi

Yüzüncü Yıl Parkı

Üsküdar Gençlik Kampı projesi

Fıstıkağacı ve İcadiye'ye çocuk eğitim merkezleri

Üsküdar Musıki Cemiyeti

Acıbadem Korusu

Ulaşım projeleri

34 taksi durağı yenilenecek

Bilfen kavşak düzenlemesi

Libadiye kavşak düzenlemesi

Bulgurlu kavşak düzenlemesi

Bosna Bulvarı düzenlemesi

Harem-Çubuklu karayolu tüneli

Üç katlı karayolu tünelleri

Altunizade-Büyükçamlıca-Bsna Bulvarı metrosu Anadolu Hisarı'na kadar uzatılacak

Hastane projeleri

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Siyami Ersek Hastanesi

Üsküdar Devlet Hastanesi

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenilenecek

Okul projeleri

Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu

Ünalan Necmiye Güniz Güzel Sanatlar Lisesi

Üsküdar İmam Hatip Lisesi yenilenecek

Yurt projeleri

Bahçelievler Öğrenci Yurdu ve Etüt Merkezi

Bulgurlu Yurt Projesi

İlahiyat Yurt Projesi

Burhaniye Öğrenci Yurdu