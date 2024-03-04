İstanbul'da doğal yaşam ve eğlence bir arada! Üsküdar Çocuk Köyü açıldı Üsküdar Belediyesi'nin 3 yıllık özel çalışması ile hayata geçirilen dünyada örneği olmayan Üsküdar Çocuk Köyü, İstanbul'un çocuklarının hizmetine sunuldu.

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Özel Haber

İstanbul ve Üsküdar bir eser daha kazandı...

Daha da önemlisi bu eser çocuklar için hayata geçirildi.

Üsküdar Belediyesi'nin büyük özverisiyle İstanbul'un çocukları, Üsküdar Çocuk Köyü'ne kavuştu.

Üsküdar Çocuk Köyü açıldı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in 3,5 yıl üzerinde çalıştıklarını söylediği bu eşsiz eser, bugün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum'un da katıldığı etkinlikle hizmete girdi.

Sadece Türkiye ve İstanbul'da değil, tüm özellikleriyle dünyada da bir ilk olan köy, çocuklara doğal köy ortamını sunması ve İstanbul'un göbeğinde çocukların eğlence merkezi olmasıyla dikkat çekiyor.

Bir yanda doğallık diğer yanda deneyimler

85 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projenin içerisinde; birbirinden lezzetli meyveler veren ağaçlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bulunuyor.

Merkez, çocuklara ağaçlardan meyve toplarken bir yandan ise hayvanlardan süt sağabilecek doğal bir ortam sağlıyor.

Girişler ücretsiz

Girişlerin ücretsiz olduğu bu doğal yaşam merkezinin açılışında çocuklar, ilk günden eğlenmeye başladı.

Bahçelerde çapa yapan, hayvanları yakından tanıyan, köy hayatı ve kültürünü deneyimleyen çocuklar, eğlenceyle adeta kendilerinden geçti.

"Şu çocukların mutlulukları her şeye değer"

Açılışa katılan Hilmi Türkmen, programı yerinde takip eden Ensonhaber'e özel açıklamalarda bulundu.

Projenin özgünlüğüne ve çocuklara özel olmasına dikkat çeken Türkmen, şöyle konuştu:

Öyle bir proje yapalım ki çok özel bir proje olsun ve çocuklarla ilgili olsun. Birçok proje yapılıyor ama çocuklarla ilgili olanı çok nadir. Bakın şimdi çocuklarımız cıvıl cıvıl buradalar. Şu çocukların mutlulukları her şeye değer.



Bir defa çocuklarla olması bir özgünlük. Sonra İstanbul’dayız, köylerimizden uzaklardayız. Köylerine gidenler var, gidemeyenler var. Dedik ki sevgili çocuklarımız, Anadolu’ya atalarının, dedelerinin köylerine gidemeyenler var. Hiç üzülmesinler; onları İstanbul’da şehrin merkezinde Üsküdar’da köyleriyle buluşturalım.



Çok da güzel oldu. Şunu da itiraf edelim: Bu kadarını da hayal edemiyordum. Hayallerimizin ötesine geçti.

"İkinci bir örneğini bilen varsa getirsin de görelim"

Projenin özgün bir proje olması konusunda iddialı olduklarını söyleyen Türkmen, "Dünyada örneği yok. Bu konuda iddialıyız ve kesin konuşuyoruz. İkinci bir örneğini bilen varsa getirsin de görelim. Bulamazlar çünkü.

Yeni dönemde de sürprizlerimiz, çılgın projelerimiz var. Yeni dönemde en önemli projemiz gençlerle alakalı. Onun da Türkiye’de örneği yok.

Muhtemelen dünyada da yok. Bir gençlik kampı projemiz var. İnşallah yeni dönemde onu da sevgili gençlerimizle buluşturmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.

"Ben bir aydır buranın açılmasını bekliyordum"

Yeni eğlence merkezinin tadını çıkartan çocuklara ve ebeveynlerine de mikrofon uzattık.

Çocuk Köyü'nün güzelliği karşısında hayran kalan bir minik, "Ben bir aydır buranın açılmasını bekliyordum. Buranın her yeri farklı farklı güzel, oyun yerleri, yemek yerleri… Çok sevdim. İyi ki çocuk köyü var iyi ki Üsküdar var!" dedi.

"Çocukların gelişimine de katkı sunacak"

Velilerden biri ise merkezin çocukların gelişimine katkısına dikkat çekerek, "Çocuklar burada bir şeyler yapabileceklerini görecekler. Gelişimleri açısından da önemli. El becerileri, oyun becerileri hepsine katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

"Bu doğallığa ihtiyacımız vardı"

Bir başka anne ise "Böylesi bir doğallığa ihtiyacımız vardı. Ben beğendim. Herkes de gelsin görsün bence." dedi.

"Çok güzel teşekkür ederiz"

Arkadaşlarıyla oyunun tadını çıkartan bir başka minik ziyaretçi de "Biz çok beğendik. Gerçekten çok güzel. Çok güzel teşekkür ederiz. Böyle bir oyun alanı lazımmış bize." diye konuştu.

"Çocuklar da biz de çok beğendik"

Proje için teşekkür eden bir başka veli ise, "Çok güzel bir etkinlik olmuş. Çocuklar çok eğlendi. Bizler de aynı şekilde. Böyle bir etkinlik için teşekkür ederiz." dedi.

Üsküdar Çocuk Köyü nerede ve nasıl gidilir?

Ziyaretçi kabul etmeye başlayan Üsküdar Çocuk Köyü'nün açık adresi şu şekilde; "Üsküdar Belediyesi Çocuk Köyü, Küçüksu, Metin Sk., 34684 Üsküdar/İstanbul"

Bu eşsiz deneyime ulaşmak isteyenler, toplu taşıma araçlarını kullanabilir. Avrupa Yakası'ndan gelmek isteyenler Marmaray ile Üsküdar'a ulaştıktan sonra otobüse binebilir. Otobüs olarak 15U kullanılabilir.

Anadolu Yakası'ndan Çekmeköy tarafından metro ile gelenler ise Ümraniye durağında inerek, "14R" otobüsünü kullanabilir.

Bulgurlu tarafından metro ile gelenler ise 15SK ve 15 ÇK'yı kullanabilir. Yine Ümraniye'den gelecek olanlar, otobüs olarak "11 H'yi" tercih edebilir. Ayrıca Ümraniye'den gelenler önce 15B ardından ise İtfaiye durağında inerek 14R'ye binebilir.

Marmaray ve metro dışında da 15SK, 15ÇK, 14R, 15U, 11H hat numaralı otobüsler, Üsküdar Çocuk Köyü'ne sizi ulaştırabilir.