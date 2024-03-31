İstanbul'da seçim güvenliği! Emniyet tam kadro sahada görevde İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli yerel seçim kapsamında, seçim güvenliği için tam kadro sahada görev yapıyor.

AA

Türkiye sandık başında.

Sonucun en merak edildiği ve yarışın heyecanlı olması beklenen İstanbul'da da oy verme işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda il genelinde güvenlik önlemleri de sıkı tutuluyor.

Emniyet tam kadro mesaide

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki tüm personel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin güvenliği için sahada çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli yaklaşık 57 bin personel sabah saatlerinden itibaren belirlenen noktalara giderek sorunsuz ve güvenli bir seçim ortamı sağlamak için mesaiye başladı.

Her katta her bahçede polis var

Zorunlu haller dışında izinlerin kaldırıldığı polis ekipleri, okulların her katında ve bahçe alanlarında görev alıyor.

Okulların dışında ana arterler ile tarihi ve turistlik yerler başta olmak üzere meydanlarda denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, mesai mefhumu gözetmeden seçim sonuçları açıklanana kadar görevlerini sürdürecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)