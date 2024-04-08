Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi

DHA

Kütahya'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni önde tamamlayan ve MHP'nin itirazı üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına rağmen sonucun değişmemesi üzerine başkan seçilen CHP'li Eyüp Kahveci, mazbatasını aldı.

"Kütahya bir Eskişehir olmak istiyor"

Kütahya Adliyesi önünde konuşan Kahveci, şunları söyledi:

Seçim yapılalı bugün 8'inci gün. Her türlü itirazlar, engellemelere rağmen halkın iradesi tecelli etmiştir. 40 bin 739 oy ve 571 farkla bu sabah 03.30'da seçim sonucu tescillenmiştir. Kütahya'mıza hayırlı olsun. Bu seçim CHP'nin oyları dışında CHP'ye inanan gençler, kadınlar, emekliler, geçmişte hangi partiye oy verirse versin, bize sempati duyan ve burada, 'Kütahya'da artık gelişmişliği başlatalım, Kütahya'nın dönüşümüne imza atalım' diyen güzel insanların seçimi olmuştur. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler sandıktan çıkan mesajı net olarak aldık, Kütahya kavga istemiyor, Kütahya barış istiyor, huzur istiyor, refah istiyor, ekonomik kalkınma istiyor. Kütahya bir Eskişehir olmak istiyor. Biz de bunun sözünü veriyoruz.