Lütfü Savaş'ın akrabasından Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: İstemiyoruz! Lütfü Savaş'ın Hatay'da tekrar aday olmasını protesto edenlerin arasında kalan Ekrem İmamoğlu'na, Savaş'ın akrabası olduğunu söyleyen kadının isyanı kameralara yansıdı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaşırken Hatay'da Lütfü Savaş krizi devam ediyor.

CHP'nin "alternatifi yok" diyerek tekrar aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, halkta karşılık bulmadı.

Deprem felaketinden bu yana Hataylıların büyük tepkisini çeken Savaş, dün felaketin yıl dönümünde ise protestoların hedefi oldu.

Yuhalanan, istifa sloganları atılan Savaş'ın adaylıktan çekilip çekilmeyeceği tartışma konusu.

Dün Hatay'da yapılan programlarda sadece Savaş değil, Savaş'ı aday gösterenler de protestoların hedefi oldu.

Özellikle aday belirlemede etkisinin büyük olduğu bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük tepkiler vardı.

"Ben Lütfü Savaş'ın çok yakın akrabasıyım, onu istemiyorum"

Lütfü Savaş'ın akrabası olduğunu belirten bir kadının söyledikleri ise dikkat çekti.

İmamoğlu'na, Savaş'ı istemediklerini söyleyen acılı depremzede şu ifadeleri kullandı:

Ben Lütfü Savaş'ı istemiyorum. Ben onun çok yakın akrabasıyım. İstemiyorum. Benim çocuğum, torumun kucağımda öldü benim. Size para verdi, sizi buralara getirdi. Ben istemiyorum Lütfü Savaş'ı... Eğer sende birazcık vatan sevgisi varsa...

Bu sözlerin ardından Ekrem İmamoğlu, kadını teselli etmeye çalıştı. Acılı depremzedenin İmamoğlu ile bu diyaloğu gündem oldu.