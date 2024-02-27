Murat Kurum'dan motosiklet kullanıcılarına müjde: İstanbul'a güvenli yol geliyor Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, İstanbul'da trafiği rahatlatacak projelerini açıkladığı programda, yoğun trafik olan yollarda motosiklet yollarını devreye alacaklarının müjdesini verdi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

Kurum, bugün Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nda trafik sorununu çözmeye yönelik projelerini anlattı.

Bu kapsamda verilen müjdelerden biri de son yıllarda kullanıcı sayısı aşırı artış gösteren motosikletlilere geldi.

Murat Kurum'dan motosikletlilere müjde

Kurum, İstanbul'da trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlere yeni motosiklet yolları oluşturacaklarını söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

"2018’den itibaren otomobil sayımız yüzde 15 artarken İstanbul’da bir de motosiklet sürücülerimiz var. Motosiklet sayısı tam yüzde 119 artış göstermiş. Buradan motosiklet kullanıcısı vatandaşlarıma müjdelerimi vermek istiyorum.

Ana arterlere motosiklet yolu geliyor

Tüm motosiklet kullanıcılarının can güvenliği için trafik yoğunluğunun önemli olduğu ana arterlerler ayrılmış olan motosiklet yollarını devreye alıyoruz.

Burada şerit sayısını azaltmadan banketleri daraltarak motosiklet kullanıcılarının güvenle hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmelerine imkan sağlayacak bu adımı atacağız.

"Motorcu dostu bariyer sayısı artırılacak"

Bu yollar öncelikle Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Kozyatağı, Maltepe ve Samatya olmak üzere mümkün olay her yerde güvenli motor yolları yapacağız. Kaza kara noktaları olan üzere motorcu dostu bariyer sayısını ve uzunluklarını da artıracağız."