Mustafa Şen'den anket açıklaması: Bilimsel geçerlilikleri yok! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını söyledi.

AA

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi sona erdi.

Oy verme işlemleri bitmesine kısa süre kala ve sonrasında bazı anket firmaları anket sonuçlarını yayınladı.

Bunun ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bir açıklam yaparak manipülasyona karşı uyarıda bulundu.

"Bilimsel geçerlilikleri yok!"

Şen, oy verme işleminin bitimine kısa süre kala yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliğinin ve güvenliğinin olmadığını belirtti.

Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)