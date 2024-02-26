31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı.
Adaylar alanlarda seçmenlerle buluşuyor, vaatlerini ve projelerini anlatıyor.
Zaman zaman siyaset arenasında tansiyon yükselse de, rakipler arasında latif diyaloglar da görmek mümkün.
Rakip adaylar tahterevalliye bindi
Ordu'da, Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi.
Rakip adaylar, tahterevalliye binerek poz verdi
772 bin nüfuslu büyükşehirde belediye başkan adayı olan Çelebioğlu ile Duyar'ın tahterevallide sallandığı anlar ise gülümsetti.
Halit Duyar: "Oylar tartılmaya başladı"
Saadet Partili Halit Duyar, o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Oylar tartılmaya başladı" ifadelerini kullandı.
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