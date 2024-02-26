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Ordu'da Saadet Partili ve Demokrat Partili adayların park eğlencesi

Ordu'da Saadet Partili ve Demokrat Partili adayların park eğlencesi Ordu'dan Demokrat Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partili rakibi Halit Duyar, bir parkta karşılaşıp tahterevalliye bindi.