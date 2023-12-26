Türkiye yerel seçimlere gidiyor! Ensonhaber sokak röportajlarıyla seçmenin arasında Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, İstanbul'da başladığımız sokak röportajları kapsamında uzattığımız mikrofonumuza Ekrem İmamoğlu'na tepkiler yükseldi.

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Türkiye 31 Mart'ta bir kez daha sandığa gidiyor.

Seçim için zaman daraldıkça gündemdeki tartışmalar da alevleniyor.

Partilerin aday belirleme süreçlerinde sona yaklaşılırken sokakta muhtemel isimler üzerinden tartışmalar çoktan başladı.

Ensonhaber olarak genel seçimlerde gündem belirleyen sokak röportajlarından sonra, yerel seçimler öncesinde de sokaktayız.

Esenyurt'ta seçmene fikrini sorduk: İstanbul'da yönetim değişsin mi?

Bu kapsamdaki ilk röportajımız, İstanbul'da önemli bir seçmen kitlesi barındıran Esenyurt'ta gerçekleştirdik.

Cumhur İttifakı'nın adayının henüz belirlenmemiş olması nedeniyle halka, İstanbul'da yönetimin değişip değişmemesi yönündeki düşüncelerini sorduk.

Uzattığımız mikrofona 5 yıllık birikimin etkisiyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.

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Taş üstüne taş konulmadı

Röportaja katılan bir Esenyurtlu'nun 5 yılda halka hizmet edilmediği, taş üstüne taş konulmadığı yönündeki eleştirileri ise dikkat çekti.

Tepkili vatandaş şu ifadeleri kullandı:

Taş üstüne taş koyulmadı son 4-5 yıldır tüm İstanbul’da. CHP’nin aldığı belediyelerde taş üstüne taş konulmadı. Yollar hep yama, Yürüyemiyoruz. Yol medeniyettir. Hizmet istiyoruz. Hizmet sıfır.

Hayli heyecanlı geçen sokak röportajımız, şimdi YouTube kanalımızda yayında. Ensonhaber, yerel seçim sürecinde sokakta seçmene fikrini sormaya, yeni röportajlarıyla gündem belirlemeye devam edecek.