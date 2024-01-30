Yerel seçim yolunda Ordu'da pankart savaşları Yerel seçime doğru adayların afiş ve pankartları ile donatılan Ordu'da, propaganda araçlarının abartılı kullanımı görüntü kirliliğine yol açtı.

ensonhaber.com

Şehirlerde yerel seçim için yarış başladı.

Sahaya inen il ve ilçe adayları, halkla temas ederek hemşehrilerinden oy istiyor.

Seçmenle temasın yanında, farklı araçlar kullanılarak da adayların tanıtımı ve daha çok seçmene ulaşması amaçlanıyor.

Yerel ve ulusal kanallarda TV programları ve reklam içeriklerinin yanında en bilindik yol seçim bölgesinde afişler ve pankartlar asmak.

Bu durum ise çoğu kez abartıldığında ortaya çirkin görüntüler çıkıyor.

Ordu'da pankart savaşları

Bunun en yeni örneği Ordu'da yaşandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi için başlayan kıyasıya yarış kapsamında şehir baştan sonra adayların pankartları ile donatıldı.

Bir caddede durum o kadar abartıldı ki adeta pankart sıklığından üzerlerinde yazanlar okunamaz hale geldi.

Cumhur İttifakı'nın Adayı Hilmi Güler ve İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz'ın pankartlarının birbiriyle yarıştığı caddenin görüntüsü sosyal medyaya da yansıdı.

Boş direk kalmayacak şekilde caddeyi boydan boya örten pankartların o görüntüleri kullanıcıların tepkisini çekti.