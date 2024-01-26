Yerel seçimlere doğru... Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oluyor 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yarın kura çekimi yapılacak.

AA

Türkiye yerel seçimlere giriyor.

31 Mart'ta yapılan seçimlerden önce hazırlıklar sürüyor...

Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Pusula sırası için kura çekimi

Takvime göre yarın, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığı'nda kura çekilecek.

Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek.

1 parti seçimlerden çekildi

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)