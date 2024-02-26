Yerli ve milli savunma araçları DEM'lileri rahatsız etti Türkiye'nin silaha ihtiyacı olmadığını söyleyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konuşmasıyla adeta partisinin PKK'nın siyasi temsilcisi olduğunu ispat etti.

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Türkiye son dönemde atılım yaptığı yerli ve milli üretim savunma araçları ile dünyada adından söz ettiriyor.

Uluslararası alanda ülkenin gücünü pekiştiren bu atılımlar diğer yandan terörle mücadele de elini güçlendiriyor.

Türkiye'nin bu başarıları ise terör örgütlerini haliyle korkutuyor. Kandil'de korkuya kapılan teröristlerin Türkiye'deki siyasi uzantıları da bu korkuyu adeta açıpa vuruyor.

Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin’in Dargeçit ilçesinde katıldığı seçim çalışmasında partililere hitap etti.

Bakırhan konuşmasında, Türkiye'nin savunma alanındaki yeni çalışmalarını eleştirdi.

"Bu memleketin silaha, topa, tüfeğe ihtiyacı yok"

Türkiye'nin silaha ihtiyacı olmadığını söyleyen Bakırhan şöyle konuştu: