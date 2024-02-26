Yerli ve milli savunma araçları DEM'lileri rahatsız etti

Türkiye son dönemde atılım yaptığı yerli ve milli üretim savunma araçları ile dünyada adından söz ettiriyor.
Uluslararası alanda ülkenin gücünü pekiştiren bu atılımlar diğer yandan terörle mücadele de elini güçlendiriyor.
Türkiye'nin bu başarıları ise terör örgütlerini haliyle korkutuyor. Kandil'de korkuya kapılan teröristlerin Türkiye'deki siyasi uzantıları da bu korkuyu adeta açıpa vuruyor.
Bu kapsamda DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mardin’in Dargeçit ilçesinde katıldığı seçim çalışmasında partililere hitap etti.
Bakırhan konuşmasında, Türkiye'nin savunma alanındaki yeni çalışmalarını eleştirdi.
"Bu memleketin silaha, topa, tüfeğe ihtiyacı yok"
Türkiye'nin silaha ihtiyacı olmadığını söyleyen Bakırhan şöyle konuştu:
Yerel seçim mi yapıyoruz silah fuarı mı yapıyoruz, vallahi anlamak çok zor. Bunların gözü hizmette değil, demokraside değil. Kürt iradesini gasbedenlerin aklı silahta, savaşta, çatışmada. Sayın Erdoğan; bu memleketin silaha, topa, tüfeğe ihtiyacı yok
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış