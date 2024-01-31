Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e: İzmir’i biçti! CHP'nin İzmir'de Cemil Tugay'ı aday göstermesinden sonra başlayan tartışmalar kapsamında Yılmaz Özdil, Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenirken, "Manisa’yı bile kazanamayan Özgür Özel, İzmir’in belediyelerini belirledi" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP'nin uzun süredir bir düğüme dönüşen İzmir adayı nihayet dün belli oldu.

İkinci dönem için büyük çaba harcayan Tunç Soyer yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi.

Bu isim, CHP seçmeninde ve özellikle parti içindeki Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi, Özel muhaliflerinde büyük tepkiye neden oldu.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteciler ise sert sözlerle CHP yönetimini eleştirdi.

Onlardan biri de Yılmaz Özdil oldu.

"CHP tarihinin en zayıf genel başkanı"

Özgür Özel'i 'İzmir'i biçmekle' suçlayan Özdil, sert sözlerine şöyle devam etti:

"CHP tarihinin en zayıf genel başkanı Özgür Özel’dir.

2 kere seçime girdi kaybetti. Kendi mahallesinde delege bile seçilemedi. Manisa’yı bile kazanamayan Özgür Özel, İzmir’in belediyelerini belirledi. Yazık bu İzmir’e.

"İzmir’i biçti"

İstanbul’da İmamoğlu’na karizması yetmedi. Mansur Yavaş’a sözünü geçiremedi. Gitti Büyükerşen’i yedi şimdi de İzmir’i biçti."