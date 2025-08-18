Aydın'da belediye çalışanlarına yüzde 23 zam

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı şirketlerde görev yapan personelin maaşlarına yüzde 23 oranında ara zam yapıldığını açıkladı. Bu düzenleme ile en düşük taban maaş 40 bin liraya çıkarıldı.

"ÖNCELİĞİMİZ, ALIN TERİ DÖKEN EMEKÇİ ARKADAŞLARIMIZ"

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçtiğini vurgulayarak şunları söyledi: