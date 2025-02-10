Belediye başkanlarının fenomenleşme girişimleri tartışılıyor

Haber Merkezi

X, Instagram, TikTok, YouTube..

Türkiye, sosyal medya konusunda oldukça ilgili.

Sosyal medyayı en çok kullanan ülkeler sıralamasında Türkiye, hep zirvelerde yerini koruyor.

DÜNYADA INSTAGRAM'I EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER

Türkiye, 56,5 milyon kullanıcı sayısıyla Instagram'ı en çok kullanan 6. ülke konumunda.

Listenin zirvesinde 391 milyon ile Hindistan var. İkinci sırada 165 milyon ile Amerika, 136 milyon ile Brezilya üçüncü sırada, 99 milyon ile Endonezya dördüncü sırada, 57 milyon kullanıcı sayısıyla beşinci sıraya yerleşen ülke ise Japonya.

TÜRKİYE'DE X KULLANICI SAYISI

Twitter yani Elon Musk'ın satın alarak adını X olarak değiştirdiği platformu en çok kullanan ülkeler sıralamasına bakınca Türkiye, 7. sırada yer alıyor. Türkiye'de X kullanıcı sayısı 19,2 milyon seviyesinde.

TÜRKİYE'DEKİ TİKTOK KULLANICI SAYISI

Türkiye'de TikTok kullananların sayısı ise 35 milyona ulaştı.

Diğer mecralarda da durum pek farklı değil.

İnsanlara ulaşmanın yollarını arayan siyasiler de bu mecralarda yerini alıyor.

Ancak sosyal medyadaki etkileşimlerin artmasın bazı belediye başkanlarına hizmeti unutturabiliyor.

Bu nedenle tartışılan bir konu var: "Fenomenleşen Başkanlık Sendromu"

İletişim uzmanı Fazıl Ergüt, konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

"Günümüz siyasetinde belediye başkanları arasında garip bir hastalık türedi: “Fenomen Başkanlık Sendromu”.

Şehirlerin gerçek sorunlarıyla ilgilenmek yerine, vatandaşın parasıyla sosyal medyada şov yapmayı kendine görev edinmiş bu çakma fenomenler, belediyeciliği popülerlik yarışına çevirmiş durumda.

Artık halkın dertlerine kulak veren, altyapı yatırımlarıyla, sosyal projelerle, şehrin kronik sorunlarına çözümler üreten belediye başkanları yerine, kameralar karşısında yapmacık tebessümlerle “beğeni kasan” yöneticiler görüyoruz.

Esnaf ziyareti mi yapacak?

Bir elinde çay, diğer elinde telefon… Sanki çözüm üretmeye değil, takipçi sayısını artırmaya gelmiş!

Çöp mü toplanacak, yol mu yapılacak, park mı düzenlenecek? Bunlar ikinci planda!

Önemli olan, bol bol poz verip, belediyenin kasasından sosyal medya reklamlarına milyonlar akıtmak.

Hatta bir belediye başkanı bunu biraz daha ileri götürüp “Sosyal medyada 23 milyon takipçim var..

Demek ki başarılıyım" demişti!

Oysa belediyecilik, sosyal medya içerik üreticiliği değildir.

Belediyecilik, insanlara dokunmaktır.

Altyapıyı güçlendirmek, trafik çilesine çözüm bulmak, sosyal projelerle kimsesizlerin yanında olmaktır. En önemlisi beklenen deprem gerçeğine hazırlıklı olmaktır.

Ama bunlar zor iş.

Kolay olan ise üç-beş görsel efektle süslenmiş videolar çekip, belediyeyi şatafatlı etkinliklerle şov alanına çevirmek.

Ne de olsa vatandaşın parasını harcarken “like” almak daha cazip geliyor!

Ancak unuttukları bir şey var.!

Halk gözlemliyor, not alıyor ve günü geldiğinde sandıkta gereken dersi veriyor.

Çünkü belediyecilik, göz boyama değil, hizmet işidir!

Ve er ya da geç, şovun sonu gelir, sahne kapanır, gerçekler gün yüzüne çıkar.

İşte o zaman, sosyal medyada yankılanan yapay alkışlar değil, vatandaşın gerçek sesi duyulacaktır.

Şimdi soruyoruz Fenomen belediye başkanları;

Show bitti,

Hizmet nerede?"