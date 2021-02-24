Çocukların geleceğin teminatı olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çocukların okuması için bu projeyi geliştirip yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Çocuklar için yaptığı çalışmalarla oldukça ses getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni projesini hayata geçirdi. Türkiye’nin ilk Kitap Eczanesi Bursa’da açıldı.

İLAÇ YERİNE MASAL KİTABI

İçerisinde ilaç yerine masal kitaplarının yer aldığı bu renkli eczanede “Kitap Reçetesi” ile birlikte gelen çocuklara ücretsiz kitap hediye ediliyor.

Bu proje kapsamında doktorlar muayene ettikleri çocuklara içerisinde Kitap Reçetesi bulunan bir zarf veriyorlar. Çocuklar bu reçete ile hediye kitaplarını alabiliyor.

Bursalı çocukların hizmetine sunulan bu sıra dışı eczanenin açılışı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından 7 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Aktaş, reçete ile kitap almaya gelen çocuklara kitaplarını teslim ederken onlarla oldukça yakından ilgilendi, sohbet etti.

Kitap Eczanesi’nden verilen zarfların içinde çocukların yüzünü gülümsetecek bir başka sürpriz daha var. Zarfların içerisinden bir etkinlik kartı çıkıyor. Bu kart sayesinde çocuklar ve aileleri sene boyunca Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler arasından istedikleri beş etkinliğe ücretsiz olarak katılabilecekler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden örnek proje: Kitap Eczanesi ViDEO

ÇOCUKLAR OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANACAK

Okuma alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılmasının ne kadar önemli olduğunu bilincinde olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği bu proje sayesinde çocukların okuma alışkanlığı kazanmasını ve bu sayede hayal güçlerinin gelişmesini hedefliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuklara kitap okuma bilincini ve kitaba olan farkındalığı çok sıra dışı bir yöntem ile aşılamaya çalışıyor. Bu projenin ana hedefi çocuklara kitap hediye etmek değil; kitapları, doktordan aldıkları bir reçete karşılığında aldıkları için kitap okumanın ilaçlar kadar faydalı ve sağlıklı olmak gibi hayati bir ihtiyaç olduğu konusunda bilinçlendirmek.

YABANCI MASALLAR YERİNE KENDİ KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENECEKLER

Çocukların kişisel gelişiminin en önemli parçası doğup büyüdüğü toprakların kültürüne hâkim olmasıdır. Çocukların okuduğu yabancı masallar, yabancı kültürleri bilinçaltlarına empoze ediyor. Bu projeyle çocukların kendi kültürünü tanıması amaçlanıyor. Bu amaçla çocuklara yerli yazarlarımızın yazdığı, kendi kültürümüzü işleyen masal ve hikâye kitapları hediye ediliyor.

Kültürümüzdeki yeri yıllar geçse de sarsılmaz olan Nasreddin Hoca ve Keloğlan gibi karakterler de kitap eczanesinin önünde çocuklarla vakit geçirecek ve onlara masallar anlatacaklar. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin profesyonel tiyatro oyuncuları milli değerimiz olan bu iki karakteri en iyi şekilde temsil edecek.

Kitap Eczanesi, daimî olarak Bursa’daki hastanelerin bahçesinde yer alacak. Kitap Eczanesi tamamen çocukları düşünerek hayata geçirilmiş bir proje. Kitaplar, çocuklara hitap edecek şekilde tasarlanmış bir kulübeden, özel tasarlanmış Kitap Eczanesi zarflarında çocuklara teslim edilecek. Masal ve hikâye kitapları hasta olan çocuklara moral olurken, gelecekte de küçüklüklerine dair tatlı bir anı olarak hafızalarında yer edecek. Çocukların kişisel gelişimi için son derece önemli olan bu proje uzun bir dönem devam edecek. Bursa’da koca bir nesil Kitap Eczanesi ile büyüyecek.

BAŞKAN ALİNUR AKTAŞ: ÇOCUKLARIMIZ OKUSUN İSTİYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni projeyle ilgili şunları söyledi: "Burada çok önemli bir proje için bir aradayız. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatı. Çocuklarımız okusun istiyoruz. Bu manada çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Kitap eczanesini, örnek sağlık kuruluşlarımızdan biri olan şehir hastanesinde yaptık. İçerisinde ilaç yerine masal kitaplarının yer aldığı eczanede kitap reçetesiyle birlikte gelen çocuklara, ücretsiz kitap hediye ediyoruz. Bursa’daki hastanelerin bahçelerinde, uygun mekanlarda daimi olarak yer alacaklar."