Fatma Şahin, Gaziantep'e kazandırılan Gaziray'ı anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 100 bin kişinin ulaşımını sağlayacak Gaziray'ın Türkiye Yüzyılı vizyonunu taçlandıracağını söyledi.

Türkiye'ye bugün büyük bir eser daha kazandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi projesi Gaziray hizmete giriyor.

Şehrin ulaşımında tarihi bir adım olan 5 kilometresi yerin altından gidecek, verilere göre 100 bin kişinin taşınmasını sağlayacak proje için nefesler tutuldu.

"Yol medeniyettir. Biz bir medeniyet şehriyiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılış öncesinde Ensonhaber'e özel bilgiler verdi.

Yeşil ulaşımda, konforlu ve uygun maliyetli bir ulaşım aracını Gaziantep'e kazandırmanın mutluluğunu yaşayan Şahin, "Yol birleştirir, yol kavuşturur, hasretleri giderir, yol medeniyettir... Biz bir medeniyet şehriyiz. Bugün Gaziray deyip geçmeyin. Bizi iki hatla Habur'a götürecek, iki hatla da küçük sanayi ve organize arasında işçilerimizi iş yerlerine, iş yerinden de ailesine kavuşturacak.

Fatma Şahin: Bugün Gaziantep'in dönüm noktası VİDEO

"Havayı kirletmeden yeşil ulaşımı taçlandıracak"



Konforlu sağlıklı mutlu ve uygun maliyetle taşımacılığı sağlayacak. Daha da mühimi, havayı kirletmeden yeşil ulaşımı taçlandıracak. Ben şöyle diyorum; her milletin bir dönüm noktası var. Her şehrin, her insanın bir dönüm noktası var.





"Bu Abdülhamid'in hayaliydi"



Ben bugünü o gün olarak görüyorum. Bu Abdülhamid'in hayaliydi. Bu Atatürk'ün 10. Yıl Marşı'nda hedefiydi. Bu Menderes'in açtığı hattı. Bu Özel'ın çizdiği demokrasi ve kalkınma rotasıydı. Bu Recep Tayyip Erdoğan ile taçlandı ve Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Gaziray 100 bin kişi taşıyacak"

Projenin Türkiye Yüzyılı vizyonunu taçlandıracağını söyleyen Şahin şöyle konuştu:

"Gaziray 100 bin kişi taşıyacak. Daha da mühimi, dağılma ve toplama ağı burada oluyor. Buradan bir metro hattımız var 15 kilometre. İnşallah bu dönem 2024'e kadar onun temelini de atacağız. Bunun 5 kilometresi yeraltı.

Aslında şehre metro geldi. Eğer o yer altına girmeseydi şehrin oteller ve hastaneler bölgesi duvar gibi ikiye bölünecekti. Ve çok sıkıntılı olacaktı.





"200 bin metrekare yeşil alan yaptık"

Üzerine de 200 bin metrekare yeşil alan yaptık. Bisiklet yolları, park, otopark çocukların gençlerin dinlenebileceği. Yeşil ulaşımı başardık çünkü biz bir yeşil şehiriz. Bunların hepsiyle baktığınız zaman Türkiye Yüzyılı Gaziantep modeli ile taçlanacak. "