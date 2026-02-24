Manisa’da Ramazan dayanışması: 350 haneye her gün iftar

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye, yıl boyunca sürdürdüğü sıcak yemek desteğini Ramazan ayında daha kapsamlı şekilde devam ettiriyor. Belediyeye bağlı aşevinde her gün özenle hazırlanan üç çeşit sıcak yemek, hijyenik koşullarda paketlenerek iftar öncesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçe genelinde 350 vatandaşın evine belediye personeli tarafından tek tek teslim edilen yemeklerle, Ramazan ayında dayanışma ruhu güçlendiriliyor.

GÖNÜLLÜ GENÇLER SÜRECE DESTEK VERİYOR

Yemeklerin hazırlanması ve dağıtım sürecinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü gönüllüleri ile Eğitim Fakültesi öğrencileri de görev alıyor. Gençlerin katkısıyla yürütülen çalışmalar, sosyal dayanışmanın en somut örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

YAŞLI VE HASTALARA TEMİZLİK HİZMETİ

Demirci Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında yalnızca yemek desteğiyle sınırlı kalmıyor. Kadın personellerden oluşturulan iki ekip, haftanın belirli günlerinde yaşlı ve hasta vatandaşların evlerine giderek temizlik çalışması yapıyor.

Bu hizmetle hem hijyen koşulları iyileştiriliyor hem de vatandaşların yaşam alanları daha sağlıklı hale getiriliyor.

"KİMSENİN SOFRASI BOŞ KALMASIN"

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, Ramazan ayının birlik ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti:

Aşevimizde hazırlanan sıcak yemekleri yılın 365 günü vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. Ramazan ayında da aynı titizlikle hizmetimizi sürdürüyoruz. Kimsenin sofrası boş kalmasın, kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz.

Ev temizliği hizmetine de değinen Kara, yaşlı ve hasta vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların devam edeceğini vurgulayarak, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmeyi sürdüreceklerini ifade etti.