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    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor

    Meslek liselerinde üretilen ekmekler Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 17 Haydi büfesinde, piyasadan yüzde 25 daha ucuza halka ulaştırılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 12:53
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    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor

    Kendi ekmeğini üretmek isteyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte protokol imzalayarak bir ilki gerçekleştirdi.

    Gaziantep Gahib Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri belediyenin ekmeğini okullarında yoğurarak, henüz lisenin ilk yılında, kendi okullarında teori ile pratiği birleştirmeye başladı.

    Hem deneyim hem para kazanıyorlar

    Öğrenciler hem mesleki deneyim elde ediyorlar hem de halka ekmek üretip ekmek parası kazanıyorlar.

    2 vardiyada 30 bin ekmek

    2 vardiyada çalışan öğrenciler günde 30 bin ekmek üretiyor. Üretimde çalışan öğrenciler maaş da alıyor.

    17 büfede ucuza satılıyor

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmekleri 17 Haydi büfesinde, piyasadan yüzde 25 daha ucuza satılıyor. Yakında zamanda büfe sayının 50’ye çıkarılması hedefleniyor.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor #1

    "Zaman uzmanlaşma dönemi"

    Şahin, "Bu şehir çünkü bir gastronomi şehri… Bir kültür, bir medeniyet şehri ancak böyle oluyor. Zaman ihtisaslaşma, uzmanlaşma dönemi. Hem iyi fırıncılar, usta öğreticilerimiz var. Hem işin teorisini bilen var.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor #2

    Teori ile pratik birleşti

    Çocuklarımıza biz teoriyle pratiği birleştirip, tesisleri tamamlanmış bir alt yapı oluşturduğumuz zaman başka bir başarı hikayesi ortaya çıkıyor. Halkımızın memnun olduğu kaliteli, en uygun fiyatı oradan çıkarıyoruz." dedi.

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor #3

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ekmeğini meslek liseliler üretiyor #4


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