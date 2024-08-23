İBB 16 Ağustos demişti: Vaniköy'deki izinsiz inşaata dün suç duyurusu yaptılar İBB'nin Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaata suç duyurusu dilekçesini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın dünkü denetiminin ardından savcılığa sunduğu ortaya çıktı.

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AA & Ensonhaber

İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü, Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 22 Ağustos'ta Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlığın incelemelerinin ardından, Şube Müdürü Elçin Karaoğlu imzasıyla savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesine, inşaatın detaylarını gösteren bir kroki, fotoğraflar, tapu kaydı ve 16 Ağustos tarihli yapı tatil tutanağı eklendi.

Dilekçede, şikayet üzerine onaylı rölöve projesi ile yapılan yerinde incelemede, ekli krokide A harfi ile işaretlenen alanda mevcut iskanlı yapıda güçlendirme çalışmaları yapıldığı, dış merdivenin kaldırıldığı ve cephede doluluk-boşluk oranlarının değiştirildiği belirtildi.

Krokide 2 numara ile gösterilen alanda bir kış bahçesi yapıldığı, B ile işaretlenen bölümde ise iskanlı yapının büyütüldüğü, cephede doluluk-boşluk oranlarının değiştirildiği ve tüm alanda kapsamlı tadilatlar gerçekleştirildiği ifade edildi. Ayrıca, 3 numara ile belirtilen yerde verilen ölçülerde tek katlı bir yapının inşa edildiği aktarıldı.

"İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUNDU"

Dilekçede,

4 ile gösterilen yerde verilen ölçülerde havuz yapısının büyütüldüğü, 1 ile gösterilen yerde tek katlı prefabrik yapı olduğu, 7 ile gösterilen yerde tek katlı yapı yapıldığı, 5 ve 6 ile gösterilen yerde tek katlı ahşap iskeletten yapı yapılmaya başlandığı anlaşılmıştır. Ayrıca parselde yer yer doğal bitki örtüsü bozularak kotların değiştirilmek suretiyle peyzaj çalışması yapıldığı tespit edilerek 16 Ağustos'ta 2089 Sayılı 1 No'lu Yapı Tatil Tutanağı tanzim edilmek sureti ile inşaat mühürlenmiştir.

denildi.

Savcılığa sunulan dilekçede, bahse konu yerde inşai faaliyeti yapan yapı sahibi Boris Borisenko hakkında 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'nun mevzuata aykırı yapılarla ilgili maddesi ile Türk Ceza Kanunu'nun "imar kirliliğine neden olma" maddesine göre yasal işlem yapılması istendi.

İBB "16 AĞUSTOS'TA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU" DEMİŞTİ

Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşaat yapıldığı ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, dün bölgeye giderek incelemelerde bulunmuştu.

Bakanlık ekiplerince yapılan incelemede, izinsiz inşaatın İBB'nin izniyle başlatıldığı tespit edilmiş, ardından inşaat durdurulmuştu.

İBB'nin dünkü açıklamasında, yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kuruma başvuru yapıldığı belirtilerek,

Yapılan incelemeler sonucunda, mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir. Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir.

ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada,

16 Ağustos 2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

ifadeleri yer almıştı.

Bu arada, dünkü denetimde alandan çıkarılan işçiler, basın mensuplarına inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve denetime kadar da çalışmalarına devam ettiklerini söylemişlerdi.