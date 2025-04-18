İmamoğlu'nun şirketi, müze bahanesiyle tarihi sabunhaneyi alkollü restorana çevirdi

İHA

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan tarihi taş binanın, müze ya da sergi salonu olarak kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden tahsis edilip, daha sonra İmamoğlu ailesine ait şirketlere düşük bedelle kiraya verilmesi kamuoyunda tartışma yarattı. Kültür varlığı olarak tescilli yapının, restorasyon sonrası lüks bir restorana dönüştürülmesi ve alkollü eğlencelere ev sahipliği yapması nedeniyle tahsis sözleşmesi iptal edilse de, bina halen aynı şirket tarafından kullanılmaya devam ediyor.

250 LİRAYA ALINDI, AYDA 50 BİN LİRA İŞGALİYE ÖDENİYOR

1950 yılında zeytin işçilerinin konaklaması amacıyla inşa edilen ve kültürel miras statüsüne sahip olan taş yapı, 2016 yılında CHP’li Edremit Belediyesi tarafından "müze yapılacağı" taahhüdüyle Vakıflar’dan tahsis edildi. Ancak belediye, binayı dönemin belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait şirkete sadece 250 TL’ye kiraya verdi.

Şirket tarafından yaklaşık 1 milyon dolarlık bir yatırımla restore edilen bina, orijinal işlevinden uzaklaştırılarak lüks bir restoran haline getirildi. Galeri olarak planlanan bölümler VIP loca alanlarına dönüştürülürken, yapının amacı dışında kullanıldığı gerekçesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2019 yılında Edremit Belediyesi ile olan tahsis sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

İŞGALİYE ÖDENİYOR, ANCAK TAHLİYE GERÇEKLEŞMEDİ

Tahsis iptalinin ardından, söz konusu şirket binayı hukuken "işgalci" konumunda kullanmaya devam etti. Vakıflar Genel Müdürlüğü, işletmeden işgaliye bedeli tahsil etmeye başladı ve yapılan güncellemeyle birlikte aylık ücret 50 bin TL’ye çıkarıldı. Buna rağmen yapının boşaltılmaması, "neden hâlâ tahliye edilmiyor?" sorularını gündeme getirdi.

Tarihi yapının son hali dron ve yer görüntüleriyle kayda alınırken, kamuoyunda "tarihi bir değer rant uğruna dönüştürüldü" yorumları yapıldı.

ŞİRKETTEN SAVUNMA: "HARABE ALDIK, ALKOLSÜZ OLDUK"

İşletme yetkilileri ise iddialara karşı kendilerini savundu. Binayı harabe halde teslim aldıklarını ve milyon dolarlık masraf yaptıklarını belirten işletmeciler, içki ruhsatlarının iptal edildiğini, şu an mekânın sadece alkolsüz restoran olarak hizmet verdiğini vurguladı. Ayrıca, bölgede en yüksek işgaliye bedelini ödediklerini dile getirdi.

Tarihi yapının tahliyesi için ise son kararı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın vereceği ifade ediliyor. Bu kurumlarca talimat verilmesi halinde, jandarma ekipleri tarafından tahliye işlemi gerçekleştirilecek ve yapı, müze veya sergi salonu gibi kamusal bir işlevle yeniden değerlendirilebilecek.