Kırşehir'de Atatürk'e benzemeyen Atatürk heykeli, depoya kaldırıldı

İHA

CHP'li belediyelerin başarısız "Atatürk heykeli" projelerine bir yenisi daha eklendi.

Kırşehir'de 2020 yılında yaptırılan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kahve içerken tasvir edildiği heykel, çeşitli alanlarda sergilendikten sonra son olarak bir depo alanında görüldü.

"ATATÜRK'E BENZEMİYOR" DENİNCE DEPOYA KALDIRILDI

Kırşehir Belediyesi tarafından yapılan heykel, başlangıçta Ahi Evran Külliyesi'nin önüne yerleştirilmişti. Ancak estetik açıdan eleştirilen bu heykel, kısa süre sonra Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nin girişine taşındı.

"ATATÜRK'Ü NASIL DEPOYA KALDIRIRSINIZ"

Burada da fazla bir süre sergilenen heykel, ardından kayboldu. En son depoda görüntülenen heykel, şehirde büyük bir tepkiye yol açtı.