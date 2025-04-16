İHA

İzmir’in Konak ilçesinde, belediyeye bağlı Merbel A.Ş. bünyesinde çalışan yaklaşık bin 500 işçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve maaşlarının eksik yatırılması nedeniyle Konak Belediyesi önünde toplanarak iki saatlik bir eylem gerçekleştirdi. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 5 No'lu Şube arasında süren müzakerelerden henüz sonuç alınamadı.

"7 MAYIS'TA GREVE ÇIKACAĞIZ"

Belediye binası önünde toplanan kalabalık zaman zaman sloganlar atarken, işçiler adına açıklama yapan Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, sözleşme sürecinde kritik bir eşiğe gelindiğine dikkat çekti:

Toplu sözleşmenin son 60 günündeyiz, sadece 20 gün kaldı. Eğer bu süre içinde masada uzlaşma sağlanmazsa, 7 Mayıs itibarıyla greve gidiyoruz. Kararlılığımız tam. Tek arzumuz bu sürecin masada, uzlaşıyla bitmesi. Ancak işveren temsilcileri, SODEM-SEN ve belediye yönetiminin ilgisiz ve ciddiyetsiz yaklaşımı nedeniyle bugün burada kısa süreli bir uyarı eylemindeyiz. Eğer taleplerimiz karşılanmazsa, bu eylemler giderek büyüyecek. Yarım gün, tam gün sürecek farklı eylem planlarımız da hazır.

"BİR YILDIR ZAM ALAMIYORUZ

İşçilerin uzun süredir maaş artışı alamadığını dile getiren Aras, Konak Belediyesi'nin, geçmişte ayrıldığı Karabağlar Belediyesi ile aynı hakları tanıması gerektiğini vurguladı:

Karabağlar’da toplu sözleşme bittiğinde, biz de Konak için masaya oturmak istedik. Eğer orada mümkünse, burada da mümkündür. Konak Belediyesi bu işin öncüsü konumundadır. Burada 20 yıldır sendikalı bir yapı var. Biz insanca yaşanacak bir ücret talep ediyoruz. Sadece kendimiz için değil, çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz.

"BU MAAŞLARLA GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Açıklamasının devamında belediyenin ödemelerine de değinen Aras,şu ifadeleri kullandı: